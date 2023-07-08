Что известно о боевиках «Азова»*, которых Турция неожиданно отдала Киеву

08 июля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Командиры «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вернулись из Турции в Киев. В Кремле заявили, что это — нарушение договоренностей с Москвой, Анкарой и Киевом. URA.RU приводит главное о боевиках и рассказывает, как они попали в Турцию. К концу третьего месяца спецоперации Россия освободила Мариуполь. Бои за этот город шли долго из-за сопротивления армии Украины, часть которой окопалась на территории металлургического комбината «Азовсталь». Вместе с ней там оказались боевики «Азова». Жестокость батальона можно сравнить с преступлениями фашистских захватчиков во времена Второй мировой войны. Боевики нацбатальона пытали и убивали мирных граждан, включая маленьких детей. Также боевики минировали гражданские объекты. К тому же в «Азове» практиковалось поедание людей. Площадь «Азовстали» составляет 11 квадрантных километров. На Украине это предприятие называли город в городе. Помимо производственной инфраструктуры, здесь были построены бомбоубежища и система катакомб. Всего на территории завода пять уровней, общая протяженность туннелей достигает 24 километра. «Азовсталь» был построен при СССР, поэтому предприятие было оснащено бункерами, способными выдержать прямое попадание ядерной бомбы. После полного освобождения Мариуполя Россия взяла в плен боевиков «Азова». В плен сдались около 2,5 тысячи боевиков. Также в плену оказались командиры батальона Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». После этого был анонсирован военный трибунал. В сентябре 2022 года Россия обменяла боевиков «Азова» на пленных российских военнослужащих и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Тогда Россия отдала 205 нацистов, получив 50 человек. Один из пунктов договора об обмене пленных гласил, что боевики будут находиться не на Украине, а в Турции. В этой стране они получали сотни долларов на отдых от украинской стороны. В начала июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командиры «Азова» возвращаются в Киев. В Кремле отметили, что данный шаг нарушает договоренности между Анкарой и Москвой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, Россия не знала, что боевики отправятся на Украину. Возвращение боевиков в Киев связано с тем, что Украина не смогла добиться успехов во время контрнаступления. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.