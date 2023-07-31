Овдовевшего отца-одиночку из Екатеринбурга повторно отправляют на СВО

31 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Участник СВО Никита хочет уволиться со службы, так как ему нужно поднимать сына, который остался без матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семью участника СВО из Екатеринбурга постигло страшное горе — во время отпуска у солдата во сне умерла жена. Мужчина в одночасье остался вдовцом и отцом-одиночкой с трехлетним сыном на руках. Весь свой отпуск мужчина занимался похоронами. Солдат обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении. Однако решить вопрос не удалось. Через три дня мужчине возвращаться на СВО. Ребенка оставить некому. Своей ситуацией с журналистом URA.RU поделился житель Чкаловского района города Никита. «Я приехал из зоны проведения спецоперации в отпуск. Планировал провести время со своей семьей, но этому не суждено было случиться. Через день после моего прибытия во сне скончалась моя жена. У нас остался сын, которому всего три года. Весь отпуск я проносился с похоронами, потом собирал документы. Пошел в свой военкомат, написал заявление об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. И вот мне уже уезжать, а никакой информации и решения нет. Куда мне сына деть? Он сейчас нуждается во мне, а я в нем, как никогда раньше», — рассказывает екатеринбуржец. По словам Никиты, его «пинают» отправляя из военкомата в часть и наоборот. «Я пришел в свой военкомат, написал два заявления. В военкомате сказали, что не уполномочены решать такие вопросы. Мне советовали обратиться в свою войсковую часть. В части сказали, что компетентен в таких вопросах только военкомат. И вот так меня пинают», — посетовал солдат. «Время идет. Мне вот уезжать. Остаться я не могу, так как меня признают уклонистом, а за это может быть статья. И это ужасно. Я честно и преданно нес своей родине службу, выполнял все задачи, которые ставили передо мной на СВО. А тут горе: у меня не стало любимой женщины, а у сына — любимой мамы. И мне никто не хочет помочь. Куда обращаться, я уже не понимаю. Кому я оставлю своего сына?», — пожаловался Никита. Редакция URA.RU обратилась в правительство Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семью участника СВО из Екатеринбурга постигло страшное горе — во время отпуска у солдата во сне умерла жена. Мужчина в одночасье остался вдовцом и отцом-одиночкой с трехлетним сыном на руках. Весь свой отпуск мужчина занимался похоронами. Солдат обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении. Однако решить вопрос не удалось. Через три дня мужчине возвращаться на СВО. Ребенка оставить некому. Своей ситуацией с журналистом URA.RU поделился житель Чкаловского района города Никита. «Я приехал из зоны проведения спецоперации в отпуск. Планировал провести время со своей семьей, но этому не суждено было случиться. Через день после моего прибытия во сне скончалась моя жена. У нас остался сын, которому всего три года. Весь отпуск я проносился с похоронами, потом собирал документы. Пошел в свой военкомат, написал заявление об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. И вот мне уже уезжать, а никакой информации и решения нет. Куда мне сына деть? Он сейчас нуждается во мне, а я в нем, как никогда раньше», — рассказывает екатеринбуржец. По словам Никиты, его «пинают» отправляя из военкомата в часть и наоборот. «Я пришел в свой военкомат, написал два заявления. В военкомате сказали, что не уполномочены решать такие вопросы. Мне советовали обратиться в свою войсковую часть. В части сказали, что компетентен в таких вопросах только военкомат. И вот так меня пинают», — посетовал солдат. «Время идет. Мне вот уезжать. Остаться я не могу, так как меня признают уклонистом, а за это может быть статья. И это ужасно. Я честно и преданно нес своей родине службу, выполнял все задачи, которые ставили передо мной на СВО. А тут горе: у меня не стало любимой женщины, а у сына — любимой мамы. И мне никто не хочет помочь. Куда обращаться, я уже не понимаю. Кому я оставлю своего сына?», — пожаловался Никита. Редакция URA.RU обратилась в правительство Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.