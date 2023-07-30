30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
В ХМАО подешевели перелеты в Минеральные Воды Фото:

В Ханты-Мансийском автономном подешевели билеты на самолет до Ставропольского края. Перелет из Сургута в Минеральные Воды в конце августа будет стоить менее 10 тысяч рублей.

«Авиаперелет Сургут-Минеральные Воды на 27 августа стоит 9818 рублей», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». До этого стоимость составляла около 13,5 тысяч рублей.

Перелет из Нижневартовска в это время будет стоить почти столько же. Цена билета на прямой рейс, например, на 25 августа составит 9340 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели билеты к берегу Каспийского моря. Тогда речь шла о перелетах в Махачкалу.

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В Ханты-Мансийском автономном подешевели билеты на самолет до Ставропольского края. Перелет из Сургута в Минеральные Воды в конце августа будет стоить менее 10 тысяч рублей. «Авиаперелет Сургут-Минеральные Воды на 27 августа стоит 9818 рублей», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». До этого стоимость составляла около 13,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в это время будет стоить почти столько же. Цена билета на прямой рейс, например, на 25 августа составит 9340 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели билеты к берегу Каспийского моря. Тогда речь шла о перелетах в Махачкалу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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