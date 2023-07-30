В ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты

31 июля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

В ХМАО подешевели перелеты в Минеральные Воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном подешевели билеты на самолет до Ставропольского края. Перелет из Сургута в Минеральные Воды в конце августа будет стоить менее 10 тысяч рублей. «Авиаперелет Сургут-Минеральные Воды на 27 августа стоит 9818 рублей», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». До этого стоимость составляла около 13,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в это время будет стоить почти столько же. Цена билета на прямой рейс, например, на 25 августа составит 9340 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели билеты к берегу Каспийского моря. Тогда речь шла о перелетах в Махачкалу.

В Ханты-Мансийском автономном подешевели билеты на самолет до Ставропольского края. Перелет из Сургута в Минеральные Воды в конце августа будет стоить менее 10 тысяч рублей. «Авиаперелет Сургут-Минеральные Воды на 27 августа стоит 9818 рублей», — следует из информации сервиса «Авиасейлс». До этого стоимость составляла около 13,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в это время будет стоить почти столько же. Цена билета на прямой рейс, например, на 25 августа составит 9340 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели билеты к берегу Каспийского моря. Тогда речь шла о перелетах в Махачкалу.