Мэрия Челябинска опровергла планы по застройке бора

Мэрия опровергла планы по застройке городского бора в Челябинске

Публичные слушания о новых правилах застройки намечены на 10 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На публичных слушаниях, которые пройдут в Челябинске 10 августа, не идет речи о жилой застройке в бору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, комментируя обращения граждан, обеспокоенных слухами о строительстве на территории бора.

«Новыми правилами предлагается отнести данную территорию к смешанной территориальной зоне, что соответствует генплану и не противоречит фактическому использованию земельных участков на данной территории. Проектом Правил не устанавливаются, не изменяются границы особо охраняемой природной территории „Челябинский городской бор“, не регулируется застройка бора и его охранной зоны. Собрание участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Челябинска состоится 10 августа в 13.30», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии отметили, менять границы городского бора Челябинска имеют право только депутаты областного парламента. Сами изменения в план городской застройки вносятся с целью улучшения качества жизни горожан.

Экспозиция проекта размещена в Доме архитектора с 31 июля. Ее посещение возможно по 9 августа с 9.00 до 17.00. Замечания и предложения по правилам землепользования принимаются с 18 июля по 10 августа.

Ранее в Челябинске в связи с высокой активностью горожан отменили намеченные на 27 июля публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки. Комиссией было зафиксировано 800 обращений от горожан, большая часть из них касалась возможной застройки бора.