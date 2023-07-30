30 июля 2023

Из-за засушливой погоды тюменцы хранят в секрете места, где им удается собрать урожай грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы на уличном рынке. Тюмень , грибы
Тюменские грибники продают маслята и лисички, но скрывают, где их собирали Фото:

Жители Тюмени, которые начали продавать свой «грибной улов», скрывают места, где им удается собрать достаточно маслят и лисичек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, которому удалось пообщаться с грибниками.

«Многие говорят, что собирают недалеко от Тюмени, кто-то даже на автобусе добирается. Но никто не признается, где именно. По их словам, грибы есть далеко не везде, потому что весна и лето достаточно засушливые, дождей в этом году не много. Продают большими объемами только маслята, белых и лисичек совсем мало», — сообщает корреспондент URA.RU.

По его словам, в этом году литровая емкость маслят обойдется горожанам в 250 рублей, двухлитровое ведерко с белыми грибами стоит от 500 рублей, а три литра лисичек продавцы оценивают в 800 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы считают главными местами «тихой охоты» леса вдоль нескольких трактов.

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Жители Тюмени, которые начали продавать свой «грибной улов», скрывают места, где им удается собрать достаточно маслят и лисичек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, которому удалось пообщаться с грибниками. «Многие говорят, что собирают недалеко от Тюмени, кто-то даже на автобусе добирается. Но никто не признается, где именно. По их словам, грибы есть далеко не везде, потому что весна и лето достаточно засушливые, дождей в этом году не много. Продают большими объемами только маслята, белых и лисичек совсем мало», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, в этом году литровая емкость маслят обойдется горожанам в 250 рублей, двухлитровое ведерко с белыми грибами стоит от 500 рублей, а три литра лисичек продавцы оценивают в 800 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы считают главными местами «тихой охоты» леса вдоль нескольких трактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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