Из-за засушливой погоды тюменцы хранят в секрете места, где им удается собрать урожай грибов

Тюменские грибники продают маслята и лисички, но скрывают, где их собирали Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени, которые начали продавать свой «грибной улов», скрывают места, где им удается собрать достаточно маслят и лисичек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, которому удалось пообщаться с грибниками.

«Многие говорят, что собирают недалеко от Тюмени, кто-то даже на автобусе добирается. Но никто не признается, где именно. По их словам, грибы есть далеко не везде, потому что весна и лето достаточно засушливые, дождей в этом году не много. Продают большими объемами только маслята, белых и лисичек совсем мало», — сообщает корреспондент URA.RU.

По его словам, в этом году литровая емкость маслят обойдется горожанам в 250 рублей, двухлитровое ведерко с белыми грибами стоит от 500 рублей, а три литра лисичек продавцы оценивают в 800 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы считают главными местами «тихой охоты» леса вдоль нескольких трактов.