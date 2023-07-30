Пермяков зовут смотреть фильмы и собирать яблоки за 230 тысяч рублей

Сезон сбора урожая стартует 15 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Липецкой области, где необходимо собирать яблоки в крупном садово-огородном хозяйстве. За вахту в 60 рабочих дней обещают платить до 230 тысяч рублей. При этом работникам гарантируют бонусы в виде труда на свежем воздухе с возможностью просмотра фильмов в уличном кинотеатре.

«Вакансии для жителей Пермского края. Работники на сбор яблок в Липецкой области вахтой. Доход — до 230 тысяч рублей за 60 дней работы. Наши преимущества — индивидуальный учет сбора яблок, бесплатный безлимитный интернет, футбольные и волейбольные площадки, работа на свежем воздухе и собственный уличный кинотеатр», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что проживать работники будут бесплатно, в общежитии с горячей водой, душевыми и прачечной. Также сотрудников обеспечат за счет работодателя горячим трехразовым питанием. В обязанности входит сбор яблок, наличие опыта для этого не требуется. Места ограничены, сбор урожая начинается 15 августа и завершается 20 октября 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к сезонным вакансиям сборщиков грибов и ягод в Финляндии. Трудиться нужно вахтовым методом за зарплату в 3000 евро.