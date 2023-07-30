В Нижневартовске пенсионер избил ребенка клюшкой

Полиция Нижневартовска проводит проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске пьяный пенсионер избил клюшкой 9-летнего ребенка, угрожая ему «свернуть шею». О происшествии стало известно, когда в в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский» появилось сообщение матери пострадавшего мальчика.

«Мой ребенок 9-лет с другом гуляли в 3 микрорайоне. В пятом часу вечера на них накинулся выпивший пенсионер с клюшкой, избил их и угрожал, что задушит или свернет шею. Есть свидетель, который заступился за детей», — написала женщина. Также она упомянула, что ни комиссия по делам несовершеннолетних, ни местный участковый на вызов не приехали.

УМВД Нижневартовска проводит проверку по факту избиения ребенка. В ходе расследования будут опрошены жители микрорайона, которые могли быть свидетелями происшествия. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU рассказали, что мать пострадавшего до сих пор не написала заявление на пенсионера, ограничившись сообщением об инциденте в дежурную часть.

Ранее URA.RU писало про то, как в Нижневартовске неадекватная пара избила подростка на улице, бросив его без сознания лежать на снегу в 30-градусный мороз. Тогда глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента.