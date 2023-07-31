В челябинском ЧОП прокомментировали драку с дубинками в кафе

ЧОП «Варяг» проводит служебную проверку из-за драки в челябинском кафе
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В ЧОП «Варяг» заявили, что факты происшествия искажены посетителями кафе Фото:

В частном охранном предприятии (ЧОП) «Варяг» заявили, что посетитель кафе «Солнце» в Челябинске искажает факты. Сейчас проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ночью 29 июля в кафе „Солнце“ компания нетрезвых молодых людей вступила в конфликт с персоналом и охранником заведения, которые были вынуждены вызвать помощь. Якобы потерпевший намеренно искажает факты и пытается ввести общественность в заблуждение. В этом разберутся компетентные органы. Проводится служебная проверка», — пояснили в пресс-службе.

Посетители кафе «Солнце» 30 июля заявили в полицию о том, что сотрудники ЧОП избили их дубинками. Пострадавших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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В частном охранном предприятии (ЧОП) «Варяг» заявили, что посетитель кафе «Солнце» в Челябинске искажает факты. Сейчас проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе предприятия. «Ночью 29 июля в кафе „Солнце“ компания нетрезвых молодых людей вступила в конфликт с персоналом и охранником заведения, которые были вынуждены вызвать помощь. Якобы потерпевший намеренно искажает факты и пытается ввести общественность в заблуждение. В этом разберутся компетентные органы. Проводится служебная проверка», — пояснили в пресс-службе. Посетители кафе «Солнце» 30 июля заявили в полицию о том, что сотрудники ЧОП избили их дубинками. Пострадавших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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