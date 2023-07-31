Что известно о челябинце, 14 лет державшем женщину в плену. Видео

Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

31 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Жители Смолино в шоке от поступка соседа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Утром 31 июля жители поселка Смолино в Челябинске узнали о том, что в одном из домов живет мужчина, который 14 лет под угрозой расправы держал в плену женщину. Все, что к этой минуте известно о жизни Смолинского маньяка — в сбойке URA.RU. Пленница сбежала 30 июля. Она смогла найти сестру и написать заявление в полицию. Женщина рассказала, как хозяин дома 14 лет силой удерживал ее, насиловал и заставлял исполнять все свои извращенные фантазии.

Побег стал возможен потому, что самого мужчину доставили в медучреждение из-за его пристрастия к алкоголю. Он перестал быть вменяемым. Его мать, жившая в том же доме, вызвала бригаду скорой помощи. Воспользовавшись тем, что дверь комнаты осталась незапертой, пленница смогла сбежать.

Сразу же после заявления женщины в поселке появились оперативники. В доме маньяка нашли несколько ноутбуков и дисков с порнографией. Особое удивление вызвало наличие у него в комнате фаллоимитаторов, приспособлений для сковывания движения, различных БДСМ-приспособлений, намордников и кляпов. Всеми этими вещами хозяин дома пользовался во время половой близости с похищенной.

На заднем дворе дома следователи нашли расчлененный, разлагающийся труп неустановленного человека. По словам потерпевшей, личность принадлежит другой пленнице. Маньяк расправился с ней в 2010—2011 годах. В ходе ссоры он воткнул ей нож в голову. Личной погибшей пока не установлена.

Соседи, отзываясь о семье маньяка, говорят, что они были нелюдимыми. Мужчина большую часть времени сидел дома. Он нигде не работал, выпивал, но с виду казался безобидным. Некоторые из соседей всерьез задумались о безопасности детей.

С матерью мужчины работают оперативники. 31 июля ее привозили в дом для допроса на месте происшествия. Мать уверяет, что ничего не знала о происходящем и считала, что женщины находились в доме добровольно.

Скоро маньяку должны избрать меру пресечения. В отношении него пока возбуждено только одно уголовное дело о похищении человека. Как только появится возможность допросить его, будет принято процессуальное решение. Но уже сейчас ему грозит до 12 лет колонии. В настоящее время маньяк продолжает находиться в психлечебнице. К нему приставлена вооруженная охрана.

Утром 31 июля жители поселка Смолино в Челябинске узнали о том, что в одном из домов живет мужчина, который 14 лет под угрозой расправы держал в плену женщину. Все, что к этой минуте известно о жизни Смолинского маньяка — в сбойке URA.RU.