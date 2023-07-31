Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда в производство утеплителя для домов

01 августа 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты, которая используется в качестве утеплителя при строительстве жилых домов. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: создание производства минеральной ваты. Объем инвестиций: 538 миллионов рублей. Срок окупаемости: 7 лет. Экономические предпосылки: потребность Курганской области в минеральной вате для строительства жилья и социальных проектов составляет 8 м.куб/в год», — указано в проекте. В рамках господдержки инвестору предоставляется земельный участок в аренду без проведения торгов с последующим правом выкупа. Также субсидируется лизинг оборудования до 50 млн рублей и возмещается 50% затрат на создание инфраструктуры. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют построить завод по производству стеклотары в Белозерском округе. Объем инвестиций должен составить более 2,3 млрд рублей. Окупаемость проекта рассчитана на пять лет.

В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты, которая используется в качестве утеплителя при строительстве жилых домов. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: создание производства минеральной ваты. Объем инвестиций: 538 миллионов рублей. Срок окупаемости: 7 лет. Экономические предпосылки: потребность Курганской области в минеральной вате для строительства жилья и социальных проектов составляет 8 м.куб/в год», — указано в проекте. В рамках господдержки инвестору предоставляется земельный участок в аренду без проведения торгов с последующим правом выкупа. Также субсидируется лизинг оборудования до 50 млн рублей и возмещается 50% затрат на создание инфраструктуры. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют построить завод по производству стеклотары в Белозерском округе. Объем инвестиций должен составить более 2,3 млрд рублей. Окупаемость проекта рассчитана на пять лет.