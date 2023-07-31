31 июля 2023

Курганские власти ищут инвестора, который вложит полмиллиарда в производство утеплителя для домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, стройматериалы, утеплитель, забор, стройплощадка
В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты Фото:

В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты, которая используется в качестве утеплителя при строительстве жилых домов. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: создание производства минеральной ваты. Объем инвестиций: 538 миллионов рублей. Срок окупаемости: 7 лет. Экономические предпосылки: потребность Курганской области в минеральной вате для строительства жилья и социальных проектов составляет 8 м.куб/в год», — указано в проекте.

В рамках господдержки инвестору предоставляется земельный участок в аренду без проведения торгов с последующим правом выкупа. Также субсидируется лизинг оборудования до 50 млн рублей и возмещается 50% затрат на создание инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют построить завод по производству стеклотары в Белозерском округе. Объем инвестиций должен составить более 2,3 млрд рублей. Окупаемость проекта рассчитана на пять лет.

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В Курганской области планируют создать производство минеральной ваты, которая используется в качестве утеплителя при строительстве жилых домов. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: создание производства минеральной ваты. Объем инвестиций: 538 миллионов рублей. Срок окупаемости: 7 лет. Экономические предпосылки: потребность Курганской области в минеральной вате для строительства жилья и социальных проектов составляет 8 м.куб/в год», — указано в проекте. В рамках господдержки инвестору предоставляется земельный участок в аренду без проведения торгов с последующим правом выкупа. Также субсидируется лизинг оборудования до 50 млн рублей и возмещается 50% затрат на создание инфраструктуры. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют построить завод по производству стеклотары в Белозерском округе. Объем инвестиций должен составить более 2,3 млрд рублей. Окупаемость проекта рассчитана на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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