30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Курганские власти ищут инвестора для строительства стеклозавода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом из бутылок. Пос Теченский. Челябинская область., бутылки, стеклотара, стекло, вторсырье, умелые руки, творчество, самоделкин, изобретатель, стройматериал
На строительство стеклозавода необходимо инвестировать 2,3 млрд рублей Фото:

В Курганской области планируют построить завод по производству стеклянной тары. Инвесторам необходимо будет вложить более двух миллиардов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных предложений.

«Инвестиционный проект: строительство завода по производству высококачественной стеклянной тары. Объем инвестиций: 2,3 млрд рублей. Срок окупаемости: 5 лет. Инвестиционная площадка находится в поселке Стеклозавод Белозерского округа», — говорится в документе.

Из экономических предпосылок указывается то, что рядом с место строительства завода находится крупнейшее месторождение стекольного сырья в Курганской области. Площадь месторождения — 4,4 гектара. До 1994 года оно разрабатывалось компанией «Боровлянский стекольный завод». По открытым данным, организация была ликвидирована в июле 2020 года.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут инвестора для строительства завода по переработке сжиженного газа. Предполагаемый объем инвестиций составляет один млрд рублей. Производственный комплекс планируют построить в районе федеральной трассы «Иртыш». Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который вложит 500 млн рублей в строительство завода по производству керамзитового гравия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области планируют построить завод по производству стеклянной тары. Инвесторам необходимо будет вложить более двух миллиардов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных предложений. «Инвестиционный проект: строительство завода по производству высококачественной стеклянной тары. Объем инвестиций: 2,3 млрд рублей. Срок окупаемости: 5 лет. Инвестиционная площадка находится в поселке Стеклозавод Белозерского округа», — говорится в документе. Из экономических предпосылок указывается то, что рядом с место строительства завода находится крупнейшее месторождение стекольного сырья в Курганской области. Площадь месторождения — 4,4 гектара. До 1994 года оно разрабатывалось компанией «Боровлянский стекольный завод». По открытым данным, организация была ликвидирована в июле 2020 года. URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут инвестора для строительства завода по переработке сжиженного газа. Предполагаемый объем инвестиций составляет один млрд рублей. Производственный комплекс планируют построить в районе федеральной трассы «Иртыш». Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который вложит 500 млн рублей в строительство завода по производству керамзитового гравия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...