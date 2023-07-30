Курганские власти ищут инвестора для строительства стеклозавода

В Курганской области планируют построить завод по производству стеклянной тары. Инвесторам необходимо будет вложить более двух миллиардов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных предложений.
«Инвестиционный проект: строительство завода по производству высококачественной стеклянной тары. Объем инвестиций: 2,3 млрд рублей. Срок окупаемости: 5 лет. Инвестиционная площадка находится в поселке Стеклозавод Белозерского округа», — говорится в документе.
Из экономических предпосылок указывается то, что рядом с место строительства завода находится крупнейшее месторождение стекольного сырья в Курганской области. Площадь месторождения — 4,4 гектара. До 1994 года оно разрабатывалось компанией «Боровлянский стекольный завод». По открытым данным, организация была ликвидирована в июле 2020 года.
URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут инвестора для строительства завода по переработке сжиженного газа. Предполагаемый объем инвестиций составляет один млрд рублей. Производственный комплекс планируют построить в районе федеральной трассы «Иртыш». Также сообщалось, что власти ищут инвестора, который вложит 500 млн рублей в строительство завода по производству керамзитового гравия.
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