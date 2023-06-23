Пермские власти готовы потратить свыше миллиона рублей на фуршеты

В Прикамье власти через аукцион ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания с обслуживанием на выездных мероприятиях на воздухе и встречах в закрытых помещениях. Начальная и максимальная цена контракта немногим превышает один миллион рублей, указано в описании к закупке на портале «Сбербанк-АСТ».
«Наименование закупки: оказание услуг по организации обслуживания международных и федеральных делегаций, официальных и протокольных мероприятий, проводимых в Пермском крае и городе Перми. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 050 000 рублей», — написано в опубликованных документах.
В техзадании перечислены несколько вариантов завтраков, кофе-брейков, обедов и приемов. Гостям будут предложены помимо основных блюд холодные закуски, каши, блюда из яиц и творога, блины с добавками, канапе, бутерброды, выпечка, салаты, десерты, ягоды и фрукты, различные ассорти, чай, кофе и минеральная вода. Предусмотрена подача спиртных напитков по согласованию с заказчиком.
Ранее в регионе проводился аукцион по поиску подрядчиков для организации питания с выездным обслуживанием и размещением постояльцев в люксовых номерах гостиниц Прикамья. Тогда максимальная цена контракта составляла два миллиона рублей.
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