ТАСС: Джонни Депп планирует приехать в РФ ради записи песни

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Джонни Депп приедет в РФ, чтобы записать песню, сообщил пиар-менеджер «Яморе» Фото:

Голливудский актер Джонни Депп якобы планирует осенью визит в Россию. Он будет сотрудничать с российской группой «Яморе» для записи совместной песни. Об этом сообщает пиар-менеджер группы.

«Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой „Яморе“ в ноябре 2023 года», — сообщает пиар-менеджер «Яморе». Его слова передает ТАСС.

Ранее музыкальная группа сообщала, что Депп собирается приехать в Россию, передает MK.RU. Тогда участник группы Михаил Лисов говорил, что актер согласился на запись песни за 370 тысяч долларов. Однако директор актера Стивен Дойтерс опроверг визит актера в РФ.

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Голливудский актер Джонни Депп якобы планирует осенью визит в Россию. Он будет сотрудничать с российской группой «Яморе» для записи совместной песни. Об этом сообщает пиар-менеджер группы. «Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой „Яморе“ в ноябре 2023 года», — сообщает пиар-менеджер «Яморе». Его слова передает ТАСС. Ранее музыкальная группа сообщала, что Депп собирается приехать в Россию, передает MK.RU. Тогда участник группы Михаил Лисов говорил, что актер согласился на запись песни за 370 тысяч долларов. Однако директор актера Стивен Дойтерс опроверг визит актера в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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