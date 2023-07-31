ТАСС: Джонни Депп планирует приехать в РФ ради записи песни

Джонни Депп приедет в РФ, чтобы записать песню, сообщил пиар-менеджер «Яморе»
Голливудский актер Джонни Депп якобы планирует осенью визит в Россию. Он будет сотрудничать с российской группой «Яморе» для записи совместной песни. Об этом сообщает пиар-менеджер группы.
«Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой „Яморе“ в ноябре 2023 года», — сообщает пиар-менеджер «Яморе». Его слова передает ТАСС.
Ранее музыкальная группа сообщала, что Депп собирается приехать в Россию, передает MK.RU. Тогда участник группы Михаил Лисов говорил, что актер согласился на запись песни за 370 тысяч долларов. Однако директор актера Стивен Дойтерс опроверг визит актера в РФ.
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