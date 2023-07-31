ТАСС: Джонни Депп планирует приехать в РФ ради записи песни 31 июля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Джонни Депп приедет в РФ, чтобы записать песню, сообщил пиар-менеджер «Яморе» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Голливудский актер Джонни Депп якобы планирует осенью визит в Россию. Он будет сотрудничать с российской группой «Яморе» для записи совместной песни. Об этом сообщает пиар-менеджер группы. «Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой „Яморе“ в ноябре 2023 года», — сообщает пиар-менеджер «Яморе». Его слова передает ТАСС. Ранее музыкальная группа сообщала, что Депп собирается приехать в Россию, передает MK.RU. Тогда участник группы Михаил Лисов говорил, что актер согласился на запись песни за 370 тысяч долларов. Однако директор актера Стивен Дойтерс опроверг визит актера в РФ. Голливудский актер Джонни Депп якобы планирует осенью визит в Россию. Он будет сотрудничать с российской группой «Яморе» для записи совместной песни. Об этом сообщает пиар-менеджер группы. «Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой „Яморе“ в ноябре 2023 года», — сообщает пиар-менеджер «Яморе». Его слова передает ТАСС. Ранее музыкальная группа сообщала, что Депп собирается приехать в Россию, передает MK.RU. Тогда участник группы Михаил Лисов говорил, что актер согласился на запись песни за 370 тысяч долларов. Однако директор актера Стивен Дойтерс опроверг визит актера в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям