Госдеп: США не поощряют удары ВСУ по целям за пределами Украины

США открестились от ответственности за удары ВСУ внутри РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США не поощряют удары ВСУ внутри России. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.
«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины», — сказал Миллер. Он уточнил, что в любом случае ответственность за атаки несет Киев.
Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. ВС РФ удалось уничтожить и подавить дроны, передает RT. В Минобороны заявили, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении. В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения.
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