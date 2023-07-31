31 июля 2023

Госдеп: США не поощряют удары ВСУ по целям за пределами Украины

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США открестились от ответственности за удары ВСУ внутри РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не поощряют удары ВСУ внутри России. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины», — сказал Миллер. Он уточнил, что в любом случае ответственность за атаки несет Киев.

Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. ВС РФ удалось уничтожить и подавить дроны, передает RT. В Минобороны заявили, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении. В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения.

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США не поощряют удары ВСУ внутри России. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. «Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины», — сказал Миллер. Он уточнил, что в любом случае ответственность за атаки несет Киев. Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. ВС РФ удалось уничтожить и подавить дроны, передает RT. В Минобороны заявили, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении. В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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