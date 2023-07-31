Госдеп: США не поощряют удары ВСУ по целям за пределами Украины

01 августа 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

США открестились от ответственности за удары ВСУ внутри РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не поощряют удары ВСУ внутри России. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. «Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины», — сказал Миллер. Он уточнил, что в любом случае ответственность за атаки несет Киев. Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. ВС РФ удалось уничтожить и подавить дроны, передает RT. В Минобороны заявили, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении. В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения.

США не поощряют удары ВСУ внутри России. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. «Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины», — сказал Миллер. Он уточнил, что в любом случае ответственность за атаки несет Киев. Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. ВС РФ удалось уничтожить и подавить дроны, передает RT. В Минобороны заявили, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении. В Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак беспилотников с помощью смс-оповещения.