Тюменский театр закончил юбилейный сезон с рекордным показателем

Тюменский большой драматический театр поставил рекорд по продолжительности сезона

01 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Новый театральный сезон начнется в сентябре Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюменском большом драматическом театре (ТБДТ) закрыли 165 сезон, ставший рекордным по длительности. В этот раз мероприятия показывали 12 месяцев, чего не было с самого основания театра в 1858 году. Об этом в своих соцсетях рассказал директор учреждения Сергей Осинцев. «Все! Все билеты проданы, 165-й сезон закрыт! Мы работали 12 месяцев. Это рекорд за все 165 лет, теперь не грех и отдохнуть. 200 000 зрителей, 600 мероприятий! Спасибо команде ТБДТ», — написал Осинцев в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он также отдельно поблагодарил актеров, цеха и зрителей. При этом отметил, что уже 8 сентября команда театра снова начнет проводить выступления. Ближайшее из них назначено на 14 сентября в Ханты-Мансийске. Также 14 сентября они будут в Новороссийске, а 17 в Москве. После этого, 26 сентября откроется 166 театральный сезон. Ранее URA.RU сообщало, что актеры ТБДТ изменили свой ежегодный график отпусков из-за желания поддержать важную отрасль Тюменской области. Тогда же Осинцев рассказал, что отпуск у театра начнется в августе, после Дня города.

В Тюменском большом драматическом театре (ТБДТ) закрыли 165 сезон, ставший рекордным по длительности. В этот раз мероприятия показывали 12 месяцев, чего не было с самого основания театра в 1858 году. Об этом в своих соцсетях рассказал директор учреждения Сергей Осинцев. «Все! Все билеты проданы, 165-й сезон закрыт! Мы работали 12 месяцев. Это рекорд за все 165 лет, теперь не грех и отдохнуть. 200 000 зрителей, 600 мероприятий! Спасибо команде ТБДТ», — написал Осинцев в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он также отдельно поблагодарил актеров, цеха и зрителей. При этом отметил, что уже 8 сентября команда театра снова начнет проводить выступления. Ближайшее из них назначено на 14 сентября в Ханты-Мансийске. Также 14 сентября они будут в Новороссийске, а 17 в Москве. После этого, 26 сентября откроется 166 театральный сезон. Ранее URA.RU сообщало, что актеры ТБДТ изменили свой ежегодный график отпусков из-за желания поддержать важную отрасль Тюменской области. Тогда же Осинцев рассказал, что отпуск у театра начнется в августе, после Дня города.