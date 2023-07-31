31 июля 2023

Курганцы помогают ЛНР с ремонтом пищеблока одной из школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, учеба, учебник, школа, детская книга
Ремонт планируют завершить к началу учебного года Фото:

Курганцы приступили к капитальному ремонту пищеблока в одной из школ Краснодона (Луганская народная республика). Об этом сообщило правительство ЛНР.

«Специалисты из Курганской области ремонтируют пищеблок в Краснодонской школе №4. Ремонт в образовательном учреждении не проводился ни разу с момента постройки здания», — написало правительство в своем telegram-канале.

В пищеблоке будут заменены окна, двери, система отопления и инженерные коммуникации. Правительство ЛНР уточнило, что ремонт планируется завершить до начала учебного года.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений.

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Курганцы приступили к капитальному ремонту пищеблока в одной из школ Краснодона (Луганская народная республика). Об этом сообщило правительство ЛНР. «Специалисты из Курганской области ремонтируют пищеблок в Краснодонской школе №4. Ремонт в образовательном учреждении не проводился ни разу с момента постройки здания», — написало правительство в своем telegram-канале. В пищеблоке будут заменены окна, двери, система отопления и инженерные коммуникации. Правительство ЛНР уточнило, что ремонт планируется завершить до начала учебного года. Ранее URA.RU писало, что Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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