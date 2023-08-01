В результате атаки, поврежден фасад небоскреба «Москва-Сити» на 21-м этаже
Украинские беспилотники совершили атаку в Москве ночью 1 августа. Фасад башни «Москва-сити» на 17-м этаже получил повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.
- 1 августа ночью в Москве произошла атака украинских беспилотников, поврежден фасад на 17-м этаже башни «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников были сбиты ПВО при попытке проникновения в Москву.
- Жители Одинцово и Кубинки в Подмосковья утром 1 августа слышали звуки взрывов в небе, по сообщению telegram-канала Baza. Возможно, это было связано с работой ПВО по отражению атаки беспилотников.
- Экстренные службы сообщили, что в Подмосковье силами ПВО был сбит один беспилотник. Видео из Одинцово с пролетом беспилотника продолжают поступать от подписчиков.
- Аэропорт Внуково в Москве временно закрыт на прилет и вылет. Воздушные суда направляются в другие аэропорты.
- Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники попытку атаки на объекты в Москве. Два беспилотника были уничтожены над Подмосковьем, еще один упал на территории «Москва-Сити».
- После атаки украинских беспилотников на «Москва-сити», мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нарушено остекление площадью 150 квадратных метров. Несколько беспилотников были сбиты ПВО при попытке пролета в Москву, один из них повредил фасад на 21-м этаже башни в «Сити».
- Украинский беспилотник нанес удар по 21-му этажу здания «Москва-Сити», где располагается Министерство экономического развития РФ. По данным telegram-канала 112, беспилотник был специально нацелен на эту часть небоскреба.
Поврежденный фасад небоскреба «Москва-Сити»
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