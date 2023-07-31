Собянин заявил о повреждении фасадов в «Москве-Сити» после атаки БПЛА

После атаки украинских беспилотников на «Москва-сити» нарушено остекление площадью 150 кв. метров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. метров», —
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее атаки беспилотников ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. Тогда МО РФ сообщило, что силами ПВО удалось сбить один беспилотник. Еще два БПЛА влетели в здания бизнес-центра.
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