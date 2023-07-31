31 июля 2023

Собянин заявил о повреждении фасадов в «Москве-Сити» после атаки БПЛА

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В БЦ нарушено остекление Фото:
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Атака беспилотников на Москву

После атаки украинских беспилотников на «Москва-сити» нарушено остекление площадью 150 кв. метров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. метров», — написал в telegram-канале глава города.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее атаки беспилотников ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. Тогда МО РФ сообщило, что силами ПВО удалось сбить один беспилотник. Еще два БПЛА влетели в здания бизнес-центра.

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После атаки украинских беспилотников на «Москва-сити» нарушено остекление площадью 150 кв. метров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. метров», — написал в telegram-канале глава города. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет. На месте работают экстренные службы. Ранее атаки беспилотников ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. Тогда МО РФ сообщило, что силами ПВО удалось сбить один беспилотник. Еще два БПЛА влетели в здания бизнес-центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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