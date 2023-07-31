На тюменской трассе из-за 17-летнего бесправника пострадали пять человек

Тюменский подросток устроил аварию, в которой пострадали пять человек

Парень без прав выехал на встречную полосу Фото: Анна Майорова © URA.RU

На 21-м километре трассы Исетское — Упорово случилась авария из-за 17-летнего водителя без прав. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Вечером, 31 июля, на трассе столкнулись Chevrolet Niva и Nissan. За рулем Chevrolet был парень 17 лет, у которого не было прав. Предварительно, он выехал на встречную полосу. В результате этого пострадали водители машин, два пассажира Nissan и пассажирка отечественного автомобиля. У нее множественные переломы», — рассказали в ведомстве журналистам 72.RU.