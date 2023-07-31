Авторитетному бизнесмену из ХМАО Петерману пришлось искать замену главе медиахолдинга. Инсайд

В ХМАО олигарху Петерману пришлось искать замену уволившемуся накануне выборов главе медиахолдинга

01 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Петерману пришлось искать замену медиаменеджеру накануне выборов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске предприниматель с бэкграундом из девяностых Александр Петерман накануне довыборов в гордуму лишился главы своего медиахолдинга. Из подконтрольных ему СМИ уволился очередной директор, не проработавший и года, — Олег Долгицкий. На смену ему пришла давняя соратница Петермана Раиса Демина, до назначения управлявшая гостиничным бизнесом, сообщил URA.RU собственный источник, близкий к корпорации «Славтэк». «Долгицкий ушел из корпорации, когда на него повесили двойную нагрузку, но забыли добавить двойную оплату. Кроме того, бизнесмен и медиаменеджер не сошлись в главном — позиционировании Петермана в преддверии довыборов в гордуму, куда от „Славтэка“ выдвинулись два кандидата. Долгицкий продолжит научную карьеру, а вот Демина из-за недостаточности опыта (до назначения она руководила гостиничным бизнесом корпорации) может провалить предвыборную кампанию и вовсе привести медиахолдинг к стагнации», — поделился инсайдер. По данным из открытых источников, с 18 июля аффилированные с корпорацией Петермана структуры: ТРК «Контраст» и рекламное агентство «Контраст» — действительно сменили руководство. Новым директором стала Демина, при этом, сохранив за собой управление гостиничным бизнесом корпорации — комплексом «Жемчужина Сибири». Редакция URA.RU не располагает номером телефона Деминой, на указанные в открытых данных электронные адреса ТРК «Контраст» и РА «Контраст» направлен запрос о причинах ухода Долгицкого и возможных претензиях, ответ ожидается. Экс-медиаменеджер Долгицкий в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что покинул корпорацию. Сейчас он планирует сосредоточиться на научной деятельности. «В первую очередь, у нас разные позиции по внешней политике, и они не сошлись. Я считаю, что необходимо налаживать связи с людьми, тем самым повышать уровень социального капитала, а не разрушать их через конфликты, провоцируя войну всех против всех. К тому же, уровень проектов, в которых я заинтересован и уже принимаю участие как профессионал, не может быть реализован корпоративными структурами. И, увы, у нас были разные мнения по поводу моей заработной платы. Сейчас я открыт к любым предложениям по сотрудничеству», — прокомментировал Долгицкий. Ранее URA.RU писало, что философ Долгицкий примет участие в научном ТВ-шоу «Метод Сократа» — проекте института развития «Иннопрактика». Также сообщалось, что бизнесмен Петерман выдвинул на довыборы в гордуму Нижневартовска сразу двоих кандидатов по одному избирательному округу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске предприниматель с бэкграундом из девяностых Александр Петерман накануне довыборов в гордуму лишился главы своего медиахолдинга. Из подконтрольных ему СМИ уволился очередной директор, не проработавший и года, — Олег Долгицкий. На смену ему пришла давняя соратница Петермана Раиса Демина, до назначения управлявшая гостиничным бизнесом, сообщил URA.RU собственный источник, близкий к корпорации «Славтэк». «Долгицкий ушел из корпорации, когда на него повесили двойную нагрузку, но забыли добавить двойную оплату. Кроме того, бизнесмен и медиаменеджер не сошлись в главном — позиционировании Петермана в преддверии довыборов в гордуму, куда от „Славтэка“ выдвинулись два кандидата. Долгицкий продолжит научную карьеру, а вот Демина из-за недостаточности опыта (до назначения она руководила гостиничным бизнесом корпорации) может провалить предвыборную кампанию и вовсе привести медиахолдинг к стагнации», — поделился инсайдер. По данным из открытых источников, с 18 июля аффилированные с корпорацией Петермана структуры: ТРК «Контраст» и рекламное агентство «Контраст» — действительно сменили руководство. Новым директором стала Демина, при этом, сохранив за собой управление гостиничным бизнесом корпорации — комплексом «Жемчужина Сибири». Редакция URA.RU не располагает номером телефона Деминой, на указанные в открытых данных электронные адреса ТРК «Контраст» и РА «Контраст» направлен запрос о причинах ухода Долгицкого и возможных претензиях, ответ ожидается. Экс-медиаменеджер Долгицкий в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что покинул корпорацию. Сейчас он планирует сосредоточиться на научной деятельности. «В первую очередь, у нас разные позиции по внешней политике, и они не сошлись. Я считаю, что необходимо налаживать связи с людьми, тем самым повышать уровень социального капитала, а не разрушать их через конфликты, провоцируя войну всех против всех. К тому же, уровень проектов, в которых я заинтересован и уже принимаю участие как профессионал, не может быть реализован корпоративными структурами. И, увы, у нас были разные мнения по поводу моей заработной платы. Сейчас я открыт к любым предложениям по сотрудничеству», — прокомментировал Долгицкий. Ранее URA.RU писало, что философ Долгицкий примет участие в научном ТВ-шоу «Метод Сократа» — проекте института развития «Иннопрактика». Также сообщалось, что бизнесмен Петерман выдвинул на довыборы в гордуму Нижневартовска сразу двоих кандидатов по одному избирательному округу.