Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Черноморский флот

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ВМФ, василий быков
Корабли занимались контролем судоходства в юго-западной части Черного моря Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Черноморский флот РФ тремя беспилотными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там отметили, что корабли занимались контролем судоходства в юго-западной части Черного моря.

Как сообщили в ведомстве, три безэкипажных украинских катера были уничтожены огнем российских кораблей в результате отражения атаки. Там отметили, что корабли флота продолжают выполнять поставленные задачи.

Ранее украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ. ФСБ предотвратила теракт на корабле, на котором было высокоточное оружие. За теракт на корабле Черноморского флота РФ завербованному военному СБУ пообещала гражданство Украины и деньги.

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Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Черноморский флот РФ тремя беспилотными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей „Сергей Котов“ и „Василий Быков“ Черноморского флота», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Там отметили, что корабли занимались контролем судоходства в юго-западной части Черного моря. Как сообщили в ведомстве, три безэкипажных украинских катера были уничтожены огнем российских кораблей в результате отражения атаки. Там отметили, что корабли флота продолжают выполнять поставленные задачи. Ранее украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ. ФСБ предотвратила теракт на корабле, на котором было высокоточное оружие. За теракт на корабле Черноморского флота РФ завербованному военному СБУ пообещала гражданство Украины и деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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