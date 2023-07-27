ФСБ раскрыла, что Киев пообещал диверсанту за подрыв российского корабля. Видео ФСБ: диверсанту обещали гражданство Украины за теракт на корабле Черноморского флота 27 июля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 + Задержанный готовился совершить теракт на корабле Черноморского флота Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За теракт на корабле Черноморского флота РФ завербованному военному СБУ пообещала гражданство Украины и деньги. Это следует из видео, опубликованного ФСБ. «За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», — сказал задержанный в видео ФСБ, опубликованном в telegram-канале Zvezdanews. Он также признался, что готовился совершить теракт на корабле Черноморского флота. Кроме того, диверсант передавал СБУ данные об участии кораблей флота в спецоперации. Ранее ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным оружием. Украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ. За теракт на корабле Черноморского флота РФ завербованному военному СБУ пообещала гражданство Украины и деньги. Это следует из видео, опубликованного ФСБ. «За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», — сказал задержанный в видео ФСБ, опубликованном в telegram-канале Zvezdanews. Он также признался, что готовился совершить теракт на корабле Черноморского флота. Кроме того, диверсант передавал СБУ данные об участии кораблей флота в спецоперации. Ранее ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным оружием. Украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям