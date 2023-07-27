За теракт на корабле Черноморского флота РФ завербованному военному СБУ пообещала гражданство Украины и деньги. Это следует из видео, опубликованного ФСБ.
«За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», — сказал задержанный в видео ФСБ, опубликованном в telegram-канале Zvezdanews. Он также признался, что готовился совершить теракт на корабле Черноморского флота. Кроме того, диверсант передавал СБУ данные об участии кораблей флота в спецоперации.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным оружием. Украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ.
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