Площадь жилого дома — 110 квадратных метров, а площадь участка — 30 соток (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В деревне Русаково под Курганом продают дом с бассейном и баней. Информация об этом размещена на сайте Avito. Дом расположен в 23 километрах от города.

«Надворные постройки на участке с домом, площадь 12 соток: гараж, навес, вольер для собак, бассейн, беседка, туалет, колодец и скважина», — указано в объявлении на сайте. Дом, по описанию продавца, большой — 110 квадратных метров. Баня с парной и душем расположены в доме, где еще есть пять комнат, кухня, обеденная зона, туалет и котельная.

На территории участка есть огород, на котором расположили три теплицы. Растут кустарники: вишня, крыжовник, смородина, яблоня и малина. Дом с участком 30 соток продается за 2 850 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают коттедж, на участке которого расположен лес. По словам владельцев, среди деревьев можно собирать грибы.

Дом расположен в 23 километрах от Кургана Фото: сайт Avito

Из описания объявления следует, что баня и парная расположены в доме Фото: сайт Avito

На участке установлены три теплицы Фото: сайт Avito