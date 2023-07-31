31 июля 2023

Под Курганом продают дом с бассейном и баней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, баня, халат, отдых
Площадь жилого дома — 110 квадратных метров, а площадь участка — 30 соток (архивное фото) Фото:

В деревне Русаково под Курганом продают дом с бассейном и баней. Информация об этом размещена на сайте Avito. Дом расположен в 23 километрах от города.

«Надворные постройки на участке с домом, площадь 12 соток: гараж, навес, вольер для собак, бассейн, беседка, туалет, колодец и скважина», — указано в объявлении на сайте. Дом, по описанию продавца, большой — 110 квадратных метров. Баня с парной и душем расположены в доме, где еще есть пять комнат, кухня, обеденная зона, туалет и котельная.

На территории участка есть огород, на котором расположили три теплицы. Растут кустарники: вишня, крыжовник, смородина, яблоня и малина. Дом с участком 30 соток продается за 2 850 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают коттедж, на участке которого расположен лес. По словам владельцев, среди деревьев можно собирать грибы.

Дом расположен в 23 километрах от Кургана
Дом расположен в 23 километрах от Кургана
Фото:
Из описания объявления следует, что баня и парная расположены в доме
Из описания объявления следует, что баня и парная расположены в доме
Фото:
На участке установлены три теплицы
На участке установлены три теплицы
Фото:
Площадь гаража — 24 квадратных метра
Площадь гаража — 24 квадратных метра
Фото:

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В деревне Русаково под Курганом продают дом с бассейном и баней. Информация об этом размещена на сайте Avito. Дом расположен в 23 километрах от города. «Надворные постройки на участке с домом, площадь 12 соток: гараж, навес, вольер для собак, бассейн, беседка, туалет, колодец и скважина», — указано в объявлении на сайте. Дом, по описанию продавца, большой — 110 квадратных метров. Баня с парной и душем расположены в доме, где еще есть пять комнат, кухня, обеденная зона, туалет и котельная. На территории участка есть огород, на котором расположили три теплицы. Растут кустарники: вишня, крыжовник, смородина, яблоня и малина. Дом с участком 30 соток продается за 2 850 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают коттедж, на участке которого расположен лес. По словам владельцев, среди деревьев можно собирать грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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