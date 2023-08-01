Китай обвинил США во вмешательстве в свои внутренние дела

Минобороны КНР: США, поставляя оружие на Тайвань, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая
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США грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, заявил Тань Кэфэй Фото:

США вмешиваются во внутренние дела Китая, поставляя оружие на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая», — сказал Кэфэй на брифинге, опубликованном китайским изданием The Paper. По его словам, такими действиями американцы наносят ущерб суверенитету страны и ее безопасности.

Кэфэй призвал США прекратить военное взаимодействие с Тайванем. А также отметил, что Китай следит за ситуацией и сохраняет высокую степень боеготовности.

Ранее Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до 345 миллионов долларов, передает RT. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем.

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США вмешиваются во внутренние дела Китая, поставляя оружие на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. «США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая», — сказал Кэфэй на брифинге, опубликованном китайским изданием The Paper. По его словам, такими действиями американцы наносят ущерб суверенитету страны и ее безопасности. Кэфэй призвал США прекратить военное взаимодействие с Тайванем. А также отметил, что Китай следит за ситуацией и сохраняет высокую степень боеготовности. Ранее Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до 345 миллионов долларов, передает RT. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, так как не хотят вступать в военный конфликт с Китаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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