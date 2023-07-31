Похищенная маньяком челябинка помогла ему избавиться от тела другой пленницы

01 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Останки убитой пленницы нашли в придворной постройке дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Похищенная маньяком челябинка, которая провела у него в плену 14 лет, помогла ему избавиться от тела другой пленницы. По словам сестры выжившей, она сделала это только из-за страха перед маньяком. «Не знаю, какой у них конфликт произошел, он ей прямо нож в голову всадил. И эта девочка начала звать на помощь, чтобы ей помогли. И он потом стоит с ножом и говорит: „Будешь себя так же вести, так же получишь“. Он потом ее разрезал, сестра ему помогала. В бочонок какой-то останки, руки-ноги и пошли, говорит, закапывать», — рассказала сестра женщины изданию Baza. По словам сестры выжившей женщины, маньяк все время ходил по дому с ножом. Подумать о побеге было нереально. Она боялась за свою жизнь. Из-за любой провинности он избивал ее и насиловал. Мужчина заточил челябинку в своем доме еще в 2009 году. И только в 2023 году она смогла сбежать. Побег стал возможен из-за обострившегося на фоне алкогольной зависимости психического расстройства маньяка. Сразу после освобождения она заявила в полицию. При обысках в доме у маньяка нашли диски с порнографией, различные сексуальные игрушки и приспособления. Сейчас маньяк находится в психдиспансере. К нему приставлена вооруженная охрана.

Похищенная маньяком челябинка, которая провела у него в плену 14 лет, помогла ему избавиться от тела другой пленницы. По словам сестры выжившей, она сделала это только из-за страха перед маньяком. «Не знаю, какой у них конфликт произошел, он ей прямо нож в голову всадил. И эта девочка начала звать на помощь, чтобы ей помогли. И он потом стоит с ножом и говорит: „Будешь себя так же вести, так же получишь“. Он потом ее разрезал, сестра ему помогала. В бочонок какой-то останки, руки-ноги и пошли, говорит, закапывать», — рассказала сестра женщины изданию Baza. По словам сестры выжившей женщины, маньяк все время ходил по дому с ножом. Подумать о побеге было нереально. Она боялась за свою жизнь. Из-за любой провинности он избивал ее и насиловал. Мужчина заточил челябинку в своем доме еще в 2009 году. И только в 2023 году она смогла сбежать. Побег стал возможен из-за обострившегося на фоне алкогольной зависимости психического расстройства маньяка. Сразу после освобождения она заявила в полицию. При обысках в доме у маньяка нашли диски с порнографией, различные сексуальные игрушки и приспособления. Сейчас маньяк находится в психдиспансере. К нему приставлена вооруженная охрана.