Губернатор Шумков заявил о росте экономики в Курганской области

01 августа 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Глава Курганской области заявил о росте экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что регион демонстрирует рост по ключевым экономическим показателям. Об этом политик рассказал подписчикам своего telegram-канала. «Отличный рост по всей 10-ке ключевых показателей, характеризующих экономику», — написал губернатор в мессенджере. Пост глава подкрепил хэштегом #КурганЭто Развитие. Шумков добавил, что по совокупности ключевых экономических показателей регион является одним из лучших в стране. Так, рост индекса промышленного производства составил 109,2%. Рост показателей строительства составил 127%. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков раскрыл причины постоянного ремонта дорог в регионе. Это делается, чтобы вернуть региону вид, который был в 60-80 годах прошлого века.

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что регион демонстрирует рост по ключевым экономическим показателям. Об этом политик рассказал подписчикам своего telegram-канала. «Отличный рост по всей 10-ке ключевых показателей, характеризующих экономику», — написал губернатор в мессенджере. Пост глава подкрепил хэштегом #КурганЭто Развитие. Шумков добавил, что по совокупности ключевых экономических показателей регион является одним из лучших в стране. Так, рост индекса промышленного производства составил 109,2%. Рост показателей строительства составил 127%. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков раскрыл причины постоянного ремонта дорог в регионе. Это делается, чтобы вернуть региону вид, который был в 60-80 годах прошлого века.