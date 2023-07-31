Губернатор Шумков заявил о росте экономики в Курганской области

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что регион демонстрирует рост по ключевым экономическим показателям. Об этом политик рассказал подписчикам своего telegram-канала.
«Отличный рост по всей 10-ке ключевых показателей, характеризующих экономику», — написал губернатор в мессенджере. Пост глава подкрепил хэштегом #КурганЭто Развитие.
Шумков добавил, что по совокупности ключевых экономических показателей регион является одним из лучших в стране. Так, рост индекса промышленного производства составил 109,2%. Рост показателей строительства составил 127%.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков раскрыл причины постоянного ремонта дорог в регионе. Это делается, чтобы вернуть региону вид, который был в 60-80 годах прошлого века.
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