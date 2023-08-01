Андрей Марочко: ВС РФ завладели большим количеством западного оружия в ЛНР

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, гранатомет, целится, армия
Российские военные обнаружили запасы вражеского оружия в ЛНР, сообщил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ обнаружили много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В настоящий момент трофеи проходят проверку.

«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова передают РИА Новости. Все, что досталось в качестве трофеев военнослужащим ВС РФ, тщательно изучается, проверяется, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется дальнейшая судьба оружия.

Ранее в Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя эту новость, заявил, что ВСУ неправильно используют поставленную технику.

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ВС РФ обнаружили много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В настоящий момент трофеи проходят проверку. «В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова передают РИА Новости. Все, что досталось в качестве трофеев военнослужащим ВС РФ, тщательно изучается, проверяется, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется дальнейшая судьба оружия. Ранее в Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя эту новость, заявил, что ВСУ неправильно используют поставленную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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