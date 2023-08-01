Андрей Марочко: ВС РФ завладели большим количеством западного оружия в ЛНР

01 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Российские военные обнаружили запасы вражеского оружия в ЛНР, сообщил Андрей Марочко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ обнаружили много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В настоящий момент трофеи проходят проверку. «В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова передают РИА Новости. Все, что досталось в качестве трофеев военнослужащим ВС РФ, тщательно изучается, проверяется, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется дальнейшая судьба оружия. Ранее в Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя эту новость, заявил, что ВСУ неправильно используют поставленную технику.

ВС РФ обнаружили много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В настоящий момент трофеи проходят проверку. «В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова передают РИА Новости. Все, что досталось в качестве трофеев военнослужащим ВС РФ, тщательно изучается, проверяется, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется дальнейшая судьба оружия. Ранее в Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя эту новость, заявил, что ВСУ неправильно используют поставленную технику.