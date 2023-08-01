Андрей Марочко: ВС РФ завладели большим количеством западного оружия в ЛНР

ВС РФ обнаружили много оружия и боеприпасов к натовскому оружию в ходе освобождения территории ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В настоящий момент трофеи проходят проверку.
«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Его слова передают РИА Новости. Все, что досталось в качестве трофеев военнослужащим ВС РФ, тщательно изучается, проверяется, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется дальнейшая судьба оружия.
Ранее в Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП. Немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя эту новость, заявил, что ВСУ неправильно используют поставленную технику.
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