31 июля 2023

В Свердловской области произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, ручей, минералы урал, кварцит
На Урале периодически случаются небольшие землетрясения Фото:

В Краснотурьинском районе (Свердловская область) произошло землетрясение. Сейсмическое событие было зафиксировано 30 июля, это следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.

Землетрясение, по данным ученых, случилось в 20 часов 28 минут. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено место подземных толчков, они произошли неподалеку от поселка Красный Яр Краснотурьинского района.

Магнитуда сейсмического события составила 4,2 единицы. По 12-балльной шкале оно считается интенсивным и характеризуется легким дребезжанием и колебанием предметов и оконных стекол в домах.

Ранее землетрясение было зафиксировано также на севере Свердловской области — возле города Серов. Оно имело магнитуду 4,4 условных единиц.

Сейсмическое событие произошло на севере Свердловской области
Сейсмическое событие произошло на севере Свердловской области
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснотурьинском районе (Свердловская область) произошло землетрясение. Сейсмическое событие было зафиксировано 30 июля, это следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных. Землетрясение, по данным ученых, случилось в 20 часов 28 минут. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено место подземных толчков, они произошли неподалеку от поселка Красный Яр Краснотурьинского района. Магнитуда сейсмического события составила 4,2 единицы. По 12-балльной шкале оно считается интенсивным и характеризуется легким дребезжанием и колебанием предметов и оконных стекол в домах. Ранее землетрясение было зафиксировано также на севере Свердловской области — возле города Серов. Оно имело магнитуду 4,4 условных единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...