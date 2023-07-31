В Свердловской области произошло землетрясение

В Краснотурьинском районе (Свердловская область) произошло землетрясение. Сейсмическое событие было зафиксировано 30 июля, это следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.
Землетрясение, по данным ученых, случилось в 20 часов 28 минут. Судя по точке, которой на карте сайта обозначено место подземных толчков, они произошли неподалеку от поселка Красный Яр Краснотурьинского района.
Магнитуда сейсмического события составила 4,2 единицы. По 12-балльной шкале оно считается интенсивным и характеризуется легким дребезжанием и колебанием предметов и оконных стекол в домах.
Ранее землетрясение было зафиксировано также на севере Свердловской области — возле города Серов. Оно имело магнитуду 4,4 условных единиц.
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