В Магнитогорске одобрили проект искусственного озера в новом парке

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, проект строительства большого искусственного озера в парке «Притяжение» 31 июля получил положительное заключение экспертизы. Процедуру провела экспертная организация ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза».
«Парк «Притяжение», Магнитогорск, большое озеро. Положительное заключение. Экспертная организация — ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза»», — сообщается на сайте единого госреестра.
Объект, одобренный экспертизой, является вторым по значимости в парке «Притяжение». Искусственное озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, объединенных с помощью многоуровневого каскада. Общая площадь водной поверхности составляет 12 гектар, глубина озера — 6 метров. Рядом с водоемом оборудован пляж, есть лодочная станция, остров для пикников, экотропа и парящая над водой сцена. Также над искусственным озером расположен видовой мост.
В Магнитогорске 14 июля состоялось открытие второй очереди парка «Притяжение». В запуске приняли участие полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Виктор Рашников.
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