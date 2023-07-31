31 июля 2023

В Магнитогорске одобрили проект искусственного озера в новом парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонтана в парковой зоне «Притяжение». Магнитогорск, магнитогорск, парк притяжение, фуд корт
Проект получил положительное заключение Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, проект строительства большого искусственного озера в парке «Притяжение» 31 июля получил положительное заключение экспертизы. Процедуру провела экспертная организация ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза».

«Парк «Притяжение», Магнитогорск, большое озеро. Положительное заключение. Экспертная организация — ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза»», — сообщается на сайте единого госреестра.

Объект, одобренный экспертизой, является вторым по значимости в парке «Притяжение». Искусственное озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, объединенных с помощью многоуровневого каскада. Общая площадь водной поверхности составляет 12 гектар, глубина озера — 6 метров. Рядом с водоемом оборудован пляж, есть лодочная станция, остров для пикников, экотропа и парящая над водой сцена. Также над искусственным озером расположен видовой мост.

В Магнитогорске 14 июля состоялось открытие второй очереди парка «Притяжение». В запуске приняли участие полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Виктор Рашников.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, проект строительства большого искусственного озера в парке «Притяжение» 31 июля получил положительное заключение экспертизы. Процедуру провела экспертная организация ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза». «Парк «Притяжение», Магнитогорск, большое озеро. Положительное заключение. Экспертная организация — ООО «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза»», — сообщается на сайте единого госреестра. Объект, одобренный экспертизой, является вторым по значимости в парке «Притяжение». Искусственное озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, объединенных с помощью многоуровневого каскада. Общая площадь водной поверхности составляет 12 гектар, глубина озера — 6 метров. Рядом с водоемом оборудован пляж, есть лодочная станция, остров для пикников, экотропа и парящая над водой сцена. Также над искусственным озером расположен видовой мост. В Магнитогорске 14 июля состоялось открытие второй очереди парка «Притяжение». В запуске приняли участие полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Виктор Рашников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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