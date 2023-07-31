Курганский губернатор раскритиковал тему запрета абортов

01 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков высказался на тему абортом и рождаемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал сторонников запрета абортов без медицинских показателей. Он считает, что такими запретами невозможно добиться роста демографии в стране. Об этом Шумков рассуждает в своем telegram-канале. «Любая борьба с бесплатными абортами в отрыве от комплекса долгосрочных мер по повышению рождаемости успеха не принесет», — оповестил курганский губернатор читателей своего канала. Политик уверен, что решение проблемы заключается в более долгосрочной программе. Шумков предполагает, что материальные выплаты также не могут стать причиной для роста рождаемости. Он утверждает, что сначала нужно людям объяснить, для чего им нужно рожать детей «именно сейчас, именно в этой стране и как дать веру в завтрашний день». Лишь после этого можно увеличивать материальное стимулирование для появления многодетных семей и снижать возможности для абортов. Эти меры Шумков ожидает увидеть в программе «Демография 2050». От программы он ждет комплекса демографических мер с разбивкой по годам. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков высказался на тему материнского капитала. Политик обратил внимание, что многие получатели тратят средства от государства нецелевым образом.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал сторонников запрета абортов без медицинских показателей. Он считает, что такими запретами невозможно добиться роста демографии в стране. Об этом Шумков рассуждает в своем telegram-канале. «Любая борьба с бесплатными абортами в отрыве от комплекса долгосрочных мер по повышению рождаемости успеха не принесет», — оповестил курганский губернатор читателей своего канала. Политик уверен, что решение проблемы заключается в более долгосрочной программе. Шумков предполагает, что материальные выплаты также не могут стать причиной для роста рождаемости. Он утверждает, что сначала нужно людям объяснить, для чего им нужно рожать детей «именно сейчас, именно в этой стране и как дать веру в завтрашний день». Лишь после этого можно увеличивать материальное стимулирование для появления многодетных семей и снижать возможности для абортов. Эти меры Шумков ожидает увидеть в программе «Демография 2050». От программы он ждет комплекса демографических мер с разбивкой по годам. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков высказался на тему материнского капитала. Политик обратил внимание, что многие получатели тратят средства от государства нецелевым образом.