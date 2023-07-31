Челябинцев отправили в колонию за нападение с битой и лопатой на силовиков

01 августа 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Мужчин приговорили к срокам в колонии общего режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двоих жителей Челябинска отправили в колонию за вооруженное нападение на посетителей кафе «Лангуст», которые оказались сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе прокуратуры региона не стали указывать личности потерпевших, но сообщили, что одного из нападавших осудили на пять лет, второго на три года и два месяца. «Судом 30-летнему подсудимому, причинившему тяжкий вред здоровью, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, второму подсудимому назначено общее наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу. Его можно обжаловать через апелляционную инстанцию. Массовая драка в кафе «Лангуст» между двумя компаниями мужчин началась из-за малозначительного повода. Среди участников были сотрудники полиции не при исполнении, отдыхавшие на территории кафе. В результате некоторые участники вооружились подручными средствами и принялись избивать оппонентов. Сразу же после потасовки некоторые из участников драки постарались сбежать от правосудия. Мужчину, который ударил силовика лопатой по голове задержали на территории Москвы, участника, который наносил удары битой — в Волгоградской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двоих жителей Челябинска отправили в колонию за вооруженное нападение на посетителей кафе «Лангуст», которые оказались сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе прокуратуры региона не стали указывать личности потерпевших, но сообщили, что одного из нападавших осудили на пять лет, второго на три года и два месяца. «Судом 30-летнему подсудимому, причинившему тяжкий вред здоровью, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, второму подсудимому назначено общее наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу. Его можно обжаловать через апелляционную инстанцию. Массовая драка в кафе «Лангуст» между двумя компаниями мужчин началась из-за малозначительного повода. Среди участников были сотрудники полиции не при исполнении, отдыхавшие на территории кафе. В результате некоторые участники вооружились подручными средствами и принялись избивать оппонентов. Сразу же после потасовки некоторые из участников драки постарались сбежать от правосудия. Мужчину, который ударил силовика лопатой по голове задержали на территории Москвы, участника, который наносил удары битой — в Волгоградской области.