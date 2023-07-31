31 июля 2023

В Челябинской области ночью пытались поджечь сразу два военкомата

В ночь на 1 августа две женщины бросили «Коктейль Молотова» в военкоматы Верхнеуральска и Копейска
© Служба новостей «URA.RU»
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В роли поджигателей выступили две жительницы Челябинской области Фото:

Помимо военкомата в Копейске, в ночь с 31 июля на 1 августа в Челябинской области пытались поджечь комиссариат в Верхнеуральске. В роли поджигательницы также выступила женщина.

«Около трех часов ночи поджечь военкомат на улице Советской в Верхнеуральске пыталась оператор автозаправки — 38-летняя Дарья Ш. Женщина метнула в стену бутылку с жидкостью, загорелся только один квадратный метр. Поджигательницу задержали на месте», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

В самом комиссариате отказались от комментариев. Поджигательницу задержали на месте сотрудники УФСБ.

В Копейске бутылку с горючей смесью бросила в здание военкомата инженер Челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Полиция сработала практически без паузы: 55-летнюю женщину задержали едва ли не в ту же минуту. Пожар разгореться также не успел.

«Полицейские оперативно задержали на месте происшествия данную гражданку. Сейчас в райотделе с ней устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

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Помимо военкомата в Копейске, в ночь с 31 июля на 1 августа в Челябинской области пытались поджечь комиссариат в Верхнеуральске. В роли поджигательницы также выступила женщина. «Около трех часов ночи поджечь военкомат на улице Советской в Верхнеуральске пыталась оператор автозаправки — 38-летняя Дарья Ш. Женщина метнула в стену бутылку с жидкостью, загорелся только один квадратный метр. Поджигательницу задержали на месте», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах. В самом комиссариате отказались от комментариев. Поджигательницу задержали на месте сотрудники УФСБ. В Копейске бутылку с горючей смесью бросила в здание военкомата инженер Челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Полиция сработала практически без паузы: 55-летнюю женщину задержали едва ли не в ту же минуту. Пожар разгореться также не успел. «Полицейские оперативно задержали на месте происшествия данную гражданку. Сейчас в райотделе с ней устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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