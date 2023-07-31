В Челябинской области ночью пытались поджечь сразу два военкомата

Помимо военкомата в Копейске, в ночь с 31 июля на 1 августа в Челябинской области пытались поджечь комиссариат в Верхнеуральске. В роли поджигательницы также выступила женщина.
«Около трех часов ночи поджечь военкомат на улице Советской в Верхнеуральске пыталась оператор автозаправки — 38-летняя Дарья Ш. Женщина метнула в стену бутылку с жидкостью, загорелся только один квадратный метр. Поджигательницу задержали на месте», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах.
В самом комиссариате отказались от комментариев. Поджигательницу задержали на месте сотрудники УФСБ.
В Копейске бутылку с горючей смесью бросила в здание военкомата инженер Челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Полиция сработала практически без паузы: 55-летнюю женщину задержали едва ли не в ту же минуту. Пожар разгореться также не успел.
«Полицейские оперативно задержали на месте происшествия данную гражданку. Сейчас в райотделе с ней устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
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