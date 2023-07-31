Осужден челябинец, ударивший ножом незнакомку в маршрутке

В Челябинске суд вынес приговор в отношении мужчины, который нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине в маршрутке. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона.
«Калининский районный суд Челябинска установил, что 8 апреля 36-летний подсудимый в нетрезвом виде ударил ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину, которая ехала с ним в маршрутном такси №3. Было возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на судебном заседании подсудимый попросил признать смягчающим обстоятельством тот факт, что потерпевшая его провоцировала и оскорбляла. Изучив видеозапись очевидца и не обнаружив доказательства, суд отказал в просьбе. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
О нападении в маршрутном такси стало известно 20 июня. В прокуратуре сообщили, что обвинительно соглашение передано в суд. К тому моменту обвиняемый возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.
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