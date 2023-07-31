31 июля 2023

Осужден челябинец, ударивший ножом незнакомку в маршрутке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновному назначено три года лишения свободы в колонии общего режима Фото:

В Челябинске суд вынес приговор в отношении мужчины, который нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине в маршрутке. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

«Калининский районный суд Челябинска установил, что 8 апреля 36-летний подсудимый в нетрезвом виде ударил ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину, которая ехала с ним в маршрутном такси №3. Было возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на судебном заседании подсудимый попросил признать смягчающим обстоятельством тот факт, что потерпевшая его провоцировала и оскорбляла. Изучив видеозапись очевидца и не обнаружив доказательства, суд отказал в просьбе. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

О нападении в маршрутном такси стало известно 20 июня. В прокуратуре сообщили, что обвинительно соглашение передано в суд. К тому моменту обвиняемый возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.

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В Челябинске суд вынес приговор в отношении мужчины, который нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине в маршрутке. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона. «Калининский районный суд Челябинска установил, что 8 апреля 36-летний подсудимый в нетрезвом виде ударил ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину, которая ехала с ним в маршрутном такси №3. Было возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на судебном заседании подсудимый попросил признать смягчающим обстоятельством тот факт, что потерпевшая его провоцировала и оскорбляла. Изучив видеозапись очевидца и не обнаружив доказательства, суд отказал в просьбе. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. О нападении в маршрутном такси стало известно 20 июня. В прокуратуре сообщили, что обвинительно соглашение передано в суд. К тому моменту обвиняемый возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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