Осужден челябинец, ударивший ножом незнакомку в маршрутке

01 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Виновному назначено три года лишения свободы в колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске суд вынес приговор в отношении мужчины, который нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине в маршрутке. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона. «Калининский районный суд Челябинска установил, что 8 апреля 36-летний подсудимый в нетрезвом виде ударил ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину, которая ехала с ним в маршрутном такси №3. Было возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на судебном заседании подсудимый попросил признать смягчающим обстоятельством тот факт, что потерпевшая его провоцировала и оскорбляла. Изучив видеозапись очевидца и не обнаружив доказательства, суд отказал в просьбе. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. О нападении в маршрутном такси стало известно 20 июня. В прокуратуре сообщили, что обвинительно соглашение передано в суд. К тому моменту обвиняемый возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.

В Челябинске суд вынес приговор в отношении мужчины, который нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине в маршрутке. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона. «Калининский районный суд Челябинска установил, что 8 апреля 36-летний подсудимый в нетрезвом виде ударил ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину, которая ехала с ним в маршрутном такси №3. Было возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд признал мужчину виновным», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на судебном заседании подсудимый попросил признать смягчающим обстоятельством тот факт, что потерпевшая его провоцировала и оскорбляла. Изучив видеозапись очевидца и не обнаружив доказательства, суд отказал в просьбе. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. О нападении в маршрутном такси стало известно 20 июня. В прокуратуре сообщили, что обвинительно соглашение передано в суд. К тому моменту обвиняемый возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.