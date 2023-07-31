31 июля 2023

В Сургуте полиция оцепила улицу из-за перестрелки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с убитым полицейским. Сургут, полицейская машина, полиция
Обстоятельства перестрелки выясняются Фото:

В Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Из-за ЧП полиция там перекрыла движение автотранспорта.

«В Сургуте в районе Грибоедовской развязки перекрыли движение, работают силовики. Предварительно, была перестрелка. Между кем — пока что неизвестно», — сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что между несколькими сургутянами произошел конфликт. «Все обстоятельства сейчас выясняются, участники конфликта устанавливаются», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «На месте работают сотрудники полиции. Ждем подтверждения информации», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры.

Ранее URA.RU писало про перестрелку в Нижневартовске. По факту происшествия, полиция задержала 9 человек, проводятся следственные мероприятия.

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В Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Из-за ЧП полиция там перекрыла движение автотранспорта. «В Сургуте в районе Грибоедовской развязки перекрыли движение, работают силовики. Предварительно, была перестрелка. Между кем — пока что неизвестно», — сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что между несколькими сургутянами произошел конфликт. «Все обстоятельства сейчас выясняются, участники конфликта устанавливаются», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «На месте работают сотрудники полиции. Ждем подтверждения информации», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры. Ранее URA.RU писало про перестрелку в Нижневартовске. По факту происшествия, полиция задержала 9 человек, проводятся следственные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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