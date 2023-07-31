В Сургуте полиция оцепила улицу из-за перестрелки

Обстоятельства перестрелки выясняются Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Из-за ЧП полиция там перекрыла движение автотранспорта.

«В Сургуте в районе Грибоедовской развязки перекрыли движение, работают силовики. Предварительно, была перестрелка. Между кем — пока что неизвестно», — сообщает telegram-канал «Осторожно Югра». Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что между несколькими сургутянами произошел конфликт. «Все обстоятельства сейчас выясняются, участники конфликта устанавливаются», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «На месте работают сотрудники полиции. Ждем подтверждения информации», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры.

Ранее URA.RU писало про перестрелку в Нижневартовске. По факту происшествия, полиция задержала 9 человек, проводятся следственные мероприятия.