Свердловчанка, снимавшая порно с дочерью, объяснила мотивы преступления

Свердловчанка, снимавшая порно с дочерью, обвинила во всем сожителя

01 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Лесном молодую мать обвинили в изготовлении порнографии с участием ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Лесного (Свердловская область), у которой забрали трехмесячную дочь после того, как в Сети появились порноролики с участием ее и ребенка, обвинила во всем своего сожителя. Якобы у молодого человека были проблемы с головой и он снимал порнографические видео. Девушка пытается оправдаться перед друзьями и знакомыми, но ей не верят. «Все произошедшее — это из-за того, что я в семнадцать лет уехала в другой город жить с ребенком и моим молодым человеком, у которого явно были проблемы с головой, он снимал всякую порнуху. Раньше он занимался вебкамом, а я его прикрывала. Вот в этой порнухе участвовали малолетки. С этого все пошло и поехало», — цитирует Е1 свердловчанку. Об этом она рассказывала своим подругам в переписке. По ее словам, следствие длится уже год. За это время бывший молодой человек якобы покончил с собой в СИЗО, а она «расхлебывает это все». По данным telegram-канала SHOT, возбуждено уголовное дело, девушке грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление порнографии с участием ребенка. Сама обвиняемая пишет, что вся эта ситуация плохо сказывается на ней и она хочет умереть, так как люди «не знают всей правды, а судят ее». Ребенка у нее забрали и передали в другую семью, родительских прав также лишили. Ранее URA.RU сообщало, что 17-летняя Екатерина (имя изменено) выкладывала в соцсети «ВКонтакте» порно со своей дочерью. Этим она занималась регулярно, силовики установили не менее 17 таких эпизодов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Лесного (Свердловская область), у которой забрали трехмесячную дочь после того, как в Сети появились порноролики с участием ее и ребенка, обвинила во всем своего сожителя. Якобы у молодого человека были проблемы с головой и он снимал порнографические видео. Девушка пытается оправдаться перед друзьями и знакомыми, но ей не верят. «Все произошедшее — это из-за того, что я в семнадцать лет уехала в другой город жить с ребенком и моим молодым человеком, у которого явно были проблемы с головой, он снимал всякую порнуху. Раньше он занимался вебкамом, а я его прикрывала. Вот в этой порнухе участвовали малолетки. С этого все пошло и поехало», — цитирует Е1 свердловчанку. Об этом она рассказывала своим подругам в переписке. По ее словам, следствие длится уже год. За это время бывший молодой человек якобы покончил с собой в СИЗО, а она «расхлебывает это все». По данным telegram-канала SHOT, возбуждено уголовное дело, девушке грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление порнографии с участием ребенка. Сама обвиняемая пишет, что вся эта ситуация плохо сказывается на ней и она хочет умереть, так как люди «не знают всей правды, а судят ее». Ребенка у нее забрали и передали в другую семью, родительских прав также лишили. Ранее URA.RU сообщало, что 17-летняя Екатерина (имя изменено) выкладывала в соцсети «ВКонтакте» порно со своей дочерью. Этим она занималась регулярно, силовики установили не менее 17 таких эпизодов.