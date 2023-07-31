Конфликт произошел между компанией и двумя мужчинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перестрелке в Сургуте предшествовала массовая драка, которая произошла на улице Билецкого. В потасовке принимали участие порядка 10 человек.

«Сегодня ночью на Билецкого, 2 произошла драка со стрельбой. Толпа напала на двух мужчин. Пострадавшие потеряли сознание», — сообщается в паблике «К-информ» во «ВКонтакте». Очевидцы в соцсетях пишут, что драка началась возле магазина «Фасоль». «Кто-то крикнул нож достали, потом все рванули к остановке и оттуда уже выстрелы были, мы с мужем примерно 6 выстрелов слышали», — написал один из очевидцев в паблике в «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что конфликт произошел между двумя компаниями. «Во время потасовки один из участников начал стрельбу в оппонента из травматического пистолета. После чего компания со стрелком скрылась. Потерпевший обратился в больницу. Ему оказывается медпомощь. Участников инцидента еще не задержали. Ведутся поиски», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД Сургута сообщили журналисту URA.RU, что по факту произошедшего ведется проверка.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция Сургута оцепила местность, где, по предварительной информации произошла перестрелка между неизвестными. УВМД Югры сообщило о проведении оперативных мероприятий.