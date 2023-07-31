31 июля 2023

Перестрелке в Сургуте предшествовала массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел между компанией и двумя мужчинами Фото:

Перестрелке в Сургуте предшествовала массовая драка, которая произошла на улице Билецкого. В потасовке принимали участие порядка 10 человек.

«Сегодня ночью на Билецкого, 2 произошла драка со стрельбой. Толпа напала на двух мужчин. Пострадавшие потеряли сознание», — сообщается в паблике «К-информ» во «ВКонтакте». Очевидцы в соцсетях пишут, что драка началась возле магазина «Фасоль». «Кто-то крикнул нож достали, потом все рванули к остановке и оттуда уже выстрелы были, мы с мужем примерно 6 выстрелов слышали», — написал один из очевидцев в паблике в «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что конфликт произошел между двумя компаниями. «Во время потасовки один из участников начал стрельбу в оппонента из травматического пистолета. После чего компания со стрелком скрылась. Потерпевший обратился в больницу. Ему оказывается медпомощь. Участников инцидента еще не задержали. Ведутся поиски», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД Сургута сообщили журналисту URA.RU, что по факту произошедшего ведется проверка.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция Сургута оцепила местность, где, по предварительной информации произошла перестрелка между неизвестными. УВМД Югры сообщило о проведении оперативных мероприятий.

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Перестрелке в Сургуте предшествовала массовая драка, которая произошла на улице Билецкого. В потасовке принимали участие порядка 10 человек. «Сегодня ночью на Билецкого, 2 произошла драка со стрельбой. Толпа напала на двух мужчин. Пострадавшие потеряли сознание», — сообщается в паблике «К-информ» во «ВКонтакте». Очевидцы в соцсетях пишут, что драка началась возле магазина «Фасоль». «Кто-то крикнул нож достали, потом все рванули к остановке и оттуда уже выстрелы были, мы с мужем примерно 6 выстрелов слышали», — написал один из очевидцев в паблике в «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте». Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что конфликт произошел между двумя компаниями. «Во время потасовки один из участников начал стрельбу в оппонента из травматического пистолета. После чего компания со стрелком скрылась. Потерпевший обратился в больницу. Ему оказывается медпомощь. Участников инцидента еще не задержали. Ведутся поиски», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД Сургута сообщили журналисту URA.RU, что по факту произошедшего ведется проверка. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Сургута оцепила местность, где, по предварительной информации произошла перестрелка между неизвестными. УВМД Югры сообщило о проведении оперативных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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