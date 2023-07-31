Мультстудия «Мельница» подала в суд на торговую фирму из ХМАО из-за резинок с Лунтиком

Аниматоры жалуются на нарушение авторских прав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Студия «Мельница», выпустившая популярные мультфильмы «Лунтик», «Три богатыря», «Барбоскины», подала в суд на торговую фирму «Четыре карата» из Сургута (ХМАО) из-за резинок с Лунтиком. По материалам арбитражного суда, аниматоры требуют 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

«Студия анимационного кино „Мельница“ обратилась в Арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Четыре карата“ о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства — рисунки (изображения) в размере 50 000 рублей. Истец приобщил к материалам дела в качестве вещественного доказательства товар — резинки детские на волосы „Лунтик“», — указано в документах суда.

Дополнительно аниматоры требуют взыскать с ответчика стоимость резинок, которые они приобрели как доказательство, — 130 рублей и почтовые расходы в размере 136 рублей. Представители торговой фирмы не признают вину: они утверждают, что чек поддельный, и просят провести экспертизу почерка для определения подлинности подписи продавца магазина.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Четыре карата». Телефонный номер предприятия не отвечает. URA.RU направило запрос в студию анимации «Мельница» с просьбой пояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что владельцы иностранных товарных знаков устраивают облавы на бизнесменов из ХМАО. Представители правообладателей засыпают суды исками на нарушение авторских прав