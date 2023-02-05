Представители западных брендов устраивают облавы на бизнесменов ХМАО

Бизнесмены жалуются на частые случаи давления со стороны представителей западных компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО бизнесмены жалуются на участившиеся случаи давления со стороны представителей западных компаний. Из-за использования иностранных товарных знаков на бизнесменов устраивают облавы. Об этом во время заседания по вопросам защиты прав предпринимателей при замгенпрокурора РФ заявила окружной бизнес-омбудсмен Ирина Каск.

«В последнее время фиксируем увеличение количества сигналов от предпринимателей Югры. Речь о случаях, когда соответствующие представители правообладателей, действуя по доверенностям, выданным в России на основании доверенностей нотариусов из США, Англии и иных недружественных стран, понимая, что срок действия доверенностей подходит к концу, активизируются и устраивают буквально облавы на наших предпринимателей», — заметила Каск, передает журналист агентства.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей, проблема, в том числе связана, с несовершенством механизма поиска информации о товарных знаках, из-за которого случаются нарушения авторских прав. «В настоящее время поиск информации о товарном знаке возможен лишь с помощью одного единственного иностранного сервиса, который работает очень слабо, если сказать, вообще не работает», — добавляет омбудсмен.

Ранее URA.RU рассказывало, что замгенпрокурора РФ вступился за предпринимателей из ХМАО. Сергей Зайцев поручил прокуратуре внимательнее относиться к бизнесу и вмешиваться в ситуации, когда заказчик отказывается платить за выполненные работы.

Западные бренды стали покидать Россию в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше вреда странам, которые их вводят.