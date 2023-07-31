В Екатеринбурге раньше срока выпустили на свободу тренера-онаниста

01 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Алексея Сушко изначально приговорили к восьми годам лишения свободы, Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге суд, рассмотрев апелляцию осужденного за совращение семилетней девочки тренера Алексея Сушко, согласился заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в сообщении суда. Инцидент произошел в ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов города. Сушко сидел с семилетней воспитанницей школы моделей на одном диване, после разговора с тренером девочка ушла домой и рассказала родителям, что тот мастурбировал, прикрываясь папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как тренер несколько раз здоровался за руку с проходившими мимо людьми, рядом с ними находились секретарь и два менеджера. В ноябре 2018 года Сушко признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Сначала ему назначили восемь лет колонии, но затем приговор смягчили до шести лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге суд, рассмотрев апелляцию осужденного за совращение семилетней девочки тренера Алексея Сушко, согласился заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в сообщении суда. Инцидент произошел в ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов города. Сушко сидел с семилетней воспитанницей школы моделей на одном диване, после разговора с тренером девочка ушла домой и рассказала родителям, что тот мастурбировал, прикрываясь папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как тренер несколько раз здоровался за руку с проходившими мимо людьми, рядом с ними находились секретарь и два менеджера. В ноябре 2018 года Сушко признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Сначала ему назначили восемь лет колонии, но затем приговор смягчили до шести лет.