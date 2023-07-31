31 июля 2023

В правительстве Тюменской области произошло важное назначение. Инсайд URA.RU подтвердился

В Тюменской области Ирина Широкова возглавила ключевой правительственный департамент
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор Фото:

В Тюменской области директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике назначена Ирина Широкова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении инфоцентра. Отмечается, что ранее Широкова занимала должность замдиректора департамента. Должность руководителя до 2022 года занимал замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский.

Ранее URA.RU писало, что Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ее кандидатуру пролоббировал замгубернатора Белявский. Как сообщил URA.RU инсайдер, Широкова являлась единственной кандидатурой, которой могут передать управление департаментом.

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В Тюменской области директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике назначена Ирина Широкова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении инфоцентра. Отмечается, что ранее Широкова занимала должность замдиректора департамента. Должность руководителя до 2022 года занимал замгубернатора по внутренней политике Павел Белявский. Ранее URA.RU писало, что Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ее кандидатуру пролоббировал замгубернатора Белявский. Как сообщил URA.RU инсайдер, Широкова являлась единственной кандидатурой, которой могут передать управление департаментом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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