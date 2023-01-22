Тюменский замгубернатора нашел себе преемника

Тюменская чиновница Ирина Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ее кандидатуру пролоббировал замгубернатора Павел Белявский, который покинул должность директора департамента и стал заместителем губернатора региона по внутренней политике. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к департаменту.
«Широкова — единственная кандидатура, которой в перспективе могут передать управление департаментом. Она хороший и исполнительный сотрудник, бывший заместитель Павла Белявского, но этого мало для молодежной политики. Сейчас она проходит своего рода испытательный срок. Других понятных кандидатур на эту должность нет, Белявский приемников не готовил», — поделился инсайдер.
По словам собеседника агентства, на данный момент управление департаментом ведется в ручном режиме. Им по-прежнему руководит Павел Белявский, спуская указания Ирине Широковой, своему бывшему заместителю на должности директора департамента.
Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Департамент по общественным связям и молодежной политике остался без руководителя после ухода Павла Белявского в должность замгубернатора Тюменской области. Ранее инсайдеры предполагали, что назначение директора будет лишь формальной процедурой, а Белявский сохранит полный контроль над департаментом.
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Тюменская чиновница Ирина Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ее кандидатуру пролоббировал замгубернатора Павел Белявский, который покинул должность директора департамента и стал заместителем губернатора региона по внутренней политике. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к департаменту. «Широкова — единственная кандидатура, которой в перспективе могут передать управление департаментом. Она хороший и исполнительный сотрудник, бывший заместитель Павла Белявского, но этого мало для молодежной политики. Сейчас она проходит своего рода испытательный срок. Других понятных кандидатур на эту должность нет, Белявский приемников не готовил», — поделился инсайдер. По словам собеседника агентства, на данный момент управление департаментом ведется в ручном режиме. Им по-прежнему руководит Павел Белявский, спуская указания Ирине Широковой, своему бывшему заместителю на должности директора департамента. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Департамент по общественным связям и молодежной политике остался без руководителя после ухода Павла Белявского в должность замгубернатора Тюменской области. Ранее инсайдеры предполагали, что назначение директора будет лишь формальной процедурой, а Белявский сохранит полный контроль над департаментом.