Тюменский замгубернатора нашел себе преемника

Тюменская чиновница Ирина Широкова возглавит ключевой правительственный департамент

В правительстве ожидается важное назначение на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская чиновница Ирина Широкова возглавит департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ее кандидатуру пролоббировал замгубернатора Павел Белявский, который покинул должность директора департамента и стал заместителем губернатора региона по внутренней политике. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к департаменту.

«Широкова — единственная кандидатура, которой в перспективе могут передать управление департаментом. Она хороший и исполнительный сотрудник, бывший заместитель Павла Белявского, но этого мало для молодежной политики. Сейчас она проходит своего рода испытательный срок. Других понятных кандидатур на эту должность нет, Белявский приемников не готовил», — поделился инсайдер.

По словам собеседника агентства, на данный момент управление департаментом ведется в ручном режиме. Им по-прежнему руководит Павел Белявский, спуская указания Ирине Широковой, своему бывшему заместителю на должности директора департамента.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Департамент по общественным связям и молодежной политике остался без руководителя после ухода Павла Белявского в должность замгубернатора Тюменской области. Ранее инсайдеры предполагали, что назначение директора будет лишь формальной процедурой, а Белявский сохранит полный контроль над департаментом.