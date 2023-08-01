В Госдуме предложили награждать медалями отличников без высоких баллов ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать медали «За успехи в учении» отличникам, не подтвердившим свои результаты высокими баллами при сдаче ЕГЭ.
Яна Лантратова отметила, что школьники, которые получили оценки «отлично» по всем школьным предметам, но не подтвердили свои результаты высокими баллами ЕГЭ по математике и русскому языку, не получают аттестат с отличием и золотую медаль. Именно по этой причине большое количество российских школьников каждый год теряют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. «Решением данной проблемы может стать выдача медали „За успехи в учении“ в качестве приложения к аттестату о среднем общем образовании для учащихся, получивших по результатам освоения программы среднего общего образования оценки „отлично“, но не подтвердивших данный результат соответствующим баллом ЕГЭ», — передает ТАСС предложение Лантратовой.
Ранее сообщалось, что более 61% россиян не одобряют ЕГЭ в качестве основного школьного экзамена. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов.
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