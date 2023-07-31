Из-за решения ДОМ.РФ в Тюмени подорожает загородная недвижимость

Решение банка ДОМ.РФ снизить процентные ставки по всем ипотечным продуктам на индивидуальное строительство приведет к скачку цен на рынке загородной недвижимости Тюмени. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель совета объединения риэлторов области Дмитрий Матющенко.
«Цены однозначно вырастут, хотя на покупательской способности снижение ставок скажется положительно. Впрочем, тут прямая зависимость — спрос вырастет и застройщики поймут, что смогут продать дороже, чем продают сейчас. Учитывая, что последние два года спрос на коттеджи, дома, участки и дачи и без того повышен, рост цен будет в любом случае», — пояснил URA.RU Матющенко.
По его словам, ожидать затоваривания рынка загородной недвижимости не стоит: застройщики понимают, что коттедж — это не покупка первой необходимости, а, скорее, инвестиции. «Это квартиры люди покупают, потому что надо где-то жить. А загородная недвижимость — хорошее вложение денег, когда уже есть основное жилье», — добавил Матющенко.
О решении снизить ставки по всем ипотечным продуктам, связанным с ИЖС, банк ДОМ.РФ объявил утром 31 июля. Ранее URA.RU рассказало о других изменениях, которые в итоге вызовут рост цен в этом сегменте рынка.
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