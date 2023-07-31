31 июля 2023
30 июля 2023

В ЯНАО будут судить экс-руководство Росреестра за взятки на сумму 25 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
В ЯНАО будут судить бывших руководителей Росреестра Фото:

В ЯНАО пойдут под суд трое участников коррупционного скандала, случившегося в 2020 году. Экс-руководитель окружного управления Росреестра Андрей Кудрявцев, его заместитель и бывший директор филиала кадастровой палаты обвиняются в получении взяток на сумму 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Руководитель управления Росреестра по ЯНАО, его заместитель и директор филиала ФГБУ „Федеральная кадастровая палата“, с 2016 по 2020 годы, действуя в составе организованной группы, получили взятки в общей сумме более 25 миллионов рублей. Обвинительное заключение в прокуратуре утверждено, уголовное дело будет отправлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Экс-руководители Росреестра были взяты под стражу в 2020 году. Также причастный к данному делу экс-глава кадастровой палаты ЯНАО Максим Сартасов уже осужден на четыре года в колонии общего режима.

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В ЯНАО пойдут под суд трое участников коррупционного скандала, случившегося в 2020 году. Экс-руководитель окружного управления Росреестра Андрей Кудрявцев, его заместитель и бывший директор филиала кадастровой палаты обвиняются в получении взяток на сумму 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Руководитель управления Росреестра по ЯНАО, его заместитель и директор филиала ФГБУ „Федеральная кадастровая палата“, с 2016 по 2020 годы, действуя в составе организованной группы, получили взятки в общей сумме более 25 миллионов рублей. Обвинительное заключение в прокуратуре утверждено, уголовное дело будет отправлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Экс-руководители Росреестра были взяты под стражу в 2020 году. Также причастный к данному делу экс-глава кадастровой палаты ЯНАО Максим Сартасов уже осужден на четыре года в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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