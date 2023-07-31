31 июля 2023

Житель Тюменской области поймал гигантскую щуку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, река, рыбалка, водоем, природа
Гигантскую рыбу мужчина поймал в районе села Абалак Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) поймал 11-килограммовую щуку. Об этом он написал в группе «Рыбалка в Тобольском районе» в соцсети «ВКонтакте».

«Мой новый рекорд по щуке — 11 килограммов <…> На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной, да и поднять ее было одной рукой невозможно. Вываживал минут 30 в два захода», — написал пользователь Кумурхан в соцсети.

Он также добавил, что гигантскую рыбу поймал в районе села Абалак в реке Иртыш. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал семикилограммовую щуку. Мужчина также рыбачил на одном из облагороженных берегов Иртыша.

Фото:

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Житель Тобольска (Тюменская область) поймал 11-килограммовую щуку. Об этом он написал в группе «Рыбалка в Тобольском районе» в соцсети «ВКонтакте». «Мой новый рекорд по щуке — 11 килограммов <…> На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной, да и поднять ее было одной рукой невозможно. Вываживал минут 30 в два захода», — написал пользователь Кумурхан в соцсети. Он также добавил, что гигантскую рыбу поймал в районе села Абалак в реке Иртыш. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал семикилограммовую щуку. Мужчина также рыбачил на одном из облагороженных берегов Иртыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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