Житель Тобольска (Тюменская область) поймал 11-килограммовую щуку. Об этом он написал в группе «Рыбалка в Тобольском районе» в соцсети «ВКонтакте».
«Мой новый рекорд по щуке — 11 килограммов <…> На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной, да и поднять ее было одной рукой невозможно. Вываживал минут 30 в два захода», — написал пользователь Кумурхан в соцсети.
Он также добавил, что гигантскую рыбу поймал в районе села Абалак в реке Иртыш. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал семикилограммовую щуку. Мужчина также рыбачил на одном из облагороженных берегов Иртыша.
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