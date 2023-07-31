Житель Тюменской области поймал гигантскую щуку. Фото, видео

01 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Гигантскую рыбу мужчина поймал в районе села Абалак Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Тобольска (Тюменская область) поймал 11-килограммовую щуку. Об этом он написал в группе «Рыбалка в Тобольском районе» в соцсети «ВКонтакте». «Мой новый рекорд по щуке — 11 килограммов <…> На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной, да и поднять ее было одной рукой невозможно. Вываживал минут 30 в два захода», — написал пользователь Кумурхан в соцсети. Он также добавил, что гигантскую рыбу поймал в районе села Абалак в реке Иртыш. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал семикилограммовую щуку. Мужчина также рыбачил на одном из облагороженных берегов Иртыша. Фото: «Рыбалка в Тобольском районе»

Житель Тобольска (Тюменская область) поймал 11-килограммовую щуку. Об этом он написал в группе «Рыбалка в Тобольском районе» в соцсети «ВКонтакте». «Мой новый рекорд по щуке — 11 килограммов <…> На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной, да и поднять ее было одной рукой невозможно. Вываживал минут 30 в два захода», — написал пользователь Кумурхан в соцсети. Он также добавил, что гигантскую рыбу поймал в районе села Абалак в реке Иртыш. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал семикилограммовую щуку. Мужчина также рыбачил на одном из облагороженных берегов Иртыша.