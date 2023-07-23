Семикилограммовую щуку удалось добыть на берегу Иртыша в Вагайском районе
Житель Тюменской области поймал щуку весом в семь килограмм. Об этом в социальных сетях рассказал один из местных гидов Евгений Кашкевич.
«„Семерка“ с берега — когда уровень профессионализма зашкаливает. Щука на семь кг — это отличный результат», — написал Евгений Кашкевич в группе «Рыбалка в Тюменской области».
Пост мужчина сопроводил фото, на котором его товарищ держит свой внушительный улов. Рыбачил мужчина на одном из облагороженных берегов Иртыша, в Вагайском районе.
Ранее URA.RU писало, что тюменец смог выловить щуку весом в 10 кг. Рыбу, в итоге, мужчина отпустил.
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