23 июля 2023
22 июля 2023

Житель Тюменской области поймал огромную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Семикилограммовую щуку удалось добыть на берегу Иртыша в Вагайском районе Фото:

Житель Тюменской области поймал щуку весом в семь килограмм. Об этом в социальных сетях рассказал один из местных гидов Евгений Кашкевич.

«„Семерка“ с берега — когда уровень профессионализма зашкаливает. Щука на семь кг — это отличный результат», — написал Евгений Кашкевич в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Пост мужчина сопроводил фото, на котором его товарищ держит свой внушительный улов. Рыбачил мужчина на одном из облагороженных берегов Иртыша, в Вагайском районе.

Ранее URA.RU писало, что тюменец смог выловить щуку весом в 10 кг. Рыбу, в итоге, мужчина отпустил.

Фото:

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Житель Тюменской области поймал щуку весом в семь килограмм. Об этом в социальных сетях рассказал один из местных гидов Евгений Кашкевич. «„Семерка“ с берега — когда уровень профессионализма зашкаливает. Щука на семь кг — это отличный результат», — написал Евгений Кашкевич в группе «Рыбалка в Тюменской области». Пост мужчина сопроводил фото, на котором его товарищ держит свой внушительный улов. Рыбачил мужчина на одном из облагороженных берегов Иртыша, в Вагайском районе. Ранее URA.RU писало, что тюменец смог выловить щуку весом в 10 кг. Рыбу, в итоге, мужчина отпустил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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