31 июля 2023

Ямальские казаки избавят Салехард от бомжей и пьяниц. Фото

В Салехарде казаки начали следить за общественным порядком в парках и скверах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрание атаманов. Курган , казаки, казачье войско, атаманы
Казачий патруль будет дежурить в общественных местах Салехарда Фото:

В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы.

«Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы.

При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха.

Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Казаки патрулируют общественные места Салехарда
Казаки патрулируют общественные места Салехарда
Фото:
Казак проводит беседу с нарушителем общественного порядка
Казак проводит беседу с нарушителем общественного порядка
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы. При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...