В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы.
«Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы.
При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха.
Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций.
В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы. При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций.