Ямальские казаки избавят Салехард от бомжей и пьяниц. Фото

В Салехарде казаки начали следить за общественным порядком в парках и скверах

01 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Казачий патруль будет дежурить в общественных местах Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы. При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций. Казаки патрулируют общественные места Салехарда Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/13593 Казак проводит беседу с нарушителем общественного порядка Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/13593

В Салехарде казаки приступили к патрулированию парков и городских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «Казаки пообещали ежедневно патрулировать общественные места минимум в течение месяца. Поводом послужило обращение жительницы Салехарда, которая пожаловалась, что общественные места в городе занимают люди без постоянного места жительства и, нередко, в пьяном виде», — сообщила в официальном telegram-канале пресс-служба администрации окружной столицы. При патрулировании 1 августа, казаки встретили в городском саду двух пьяных мужчин, куривших и ругающихся матом. С нарушителями проведена профилактическая беседа, их попросили покинуть место отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что казаки ЯНАО заключили соглашение с окружным ГУ МЧС. Их будут привлекать в качестве добровольных помощников для профилактики пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций.