Владимира Ческидова отправили в СИЗО до 30 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Центральный райсуд Челябинска 1 августа отправил в СИЗО смолинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении человека и убийстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Заседание задержалось примерно на 20 минут. Несколько десятков журналистов ожидали, когда в зал заведут Ческидова. После появления он пояснил, что у него нет денег на адвоката, но его позиция с предоставленным государством защитником согласована. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Некоторых репортеров конвоирам пришлось силой выводить из зала.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Ческидова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 30 сентября», — зачитал решение судья Борис Миронов.

Ческидов держал челябинку в плену с 2009 года, избивал ее и насиловал. Спустя 14 лет женщина смогла сбежать и рассказать о произошедшем правоохранителям. При обыске в доме маньяка силовики обнаружили множество секс-игрушек, БДСМ-приспособлений. На заднем дворе нашли останки неустановленного человека. Ческидов уже признался в похищении и убийстве. Однако он утверждает, что занимался сексом с пленницей по обоюдному согласию.

Сейчас областные власти занимаются программой реабилитации пленницы. С ней работают специалисты. Омбудсмен Юлия Сударенко попросила журналистов не связываться с потерпевшей и дать ей время на восстановление.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU