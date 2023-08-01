Челябинский маньяк, 14 лет державший в плену женщину, отправлен за решетку. Фото, видео

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Мера пресечения маньяку. Челябинск
Владимира Ческидова отправили в СИЗО до 30 сентября Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Центральный райсуд Челябинска 1 августа отправил в СИЗО смолинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении человека и убийстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Заседание задержалось примерно на 20 минут. Несколько десятков журналистов ожидали, когда в зал заведут Ческидова. После появления он пояснил, что у него нет денег на адвоката, но его позиция с предоставленным государством защитником согласована. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Некоторых репортеров конвоирам пришлось силой выводить из зала.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Ческидова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 30 сентября», — зачитал решение судья Борис Миронов.

Ческидов держал челябинку в плену с 2009 года, избивал ее и насиловал. Спустя 14 лет женщина смогла сбежать и рассказать о произошедшем правоохранителям. При обыске в доме маньяка силовики обнаружили множество секс-игрушек, БДСМ-приспособлений. На заднем дворе нашли останки неустановленного человека. Ческидов уже признался в похищении и убийстве. Однако он утверждает, что занимался сексом с пленницей по обоюдному согласию.

Сейчас областные власти занимаются программой реабилитации пленницы. С ней работают специалисты. Омбудсмен Юлия Сударенко попросила журналистов не связываться с потерпевшей и дать ей время на восстановление.

Мера пресечения маньяку. Челябинск
Фото:
Мера пресечения маньяку. Челябинск
Фото:
Мера пресечения маньяку. Челябинск
Фото:

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Центральный райсуд Челябинска 1 августа отправил в СИЗО смолинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении человека и убийстве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Заседание задержалось примерно на 20 минут. Несколько десятков журналистов ожидали, когда в зал заведут Ческидова. После появления он пояснил, что у него нет денег на адвоката, но его позиция с предоставленным государством защитником согласована. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Некоторых репортеров конвоирам пришлось силой выводить из зала. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Ческидова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 30 сентября», — зачитал решение судья Борис Миронов. Ческидов держал челябинку в плену с 2009 года, избивал ее и насиловал. Спустя 14 лет женщина смогла сбежать и рассказать о произошедшем правоохранителям. При обыске в доме маньяка силовики обнаружили множество секс-игрушек, БДСМ-приспособлений. На заднем дворе нашли останки неустановленного человека. Ческидов уже признался в похищении и убийстве. Однако он утверждает, что занимался сексом с пленницей по обоюдному согласию. Сейчас областные власти занимаются программой реабилитации пленницы. С ней работают специалисты. Омбудсмен Юлия Сударенко попросила журналистов не связываться с потерпевшей и дать ей время на восстановление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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