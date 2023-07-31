Суд ХМАО признал право военкоматов мобилизовать граждан с бронью

Работник «Сургутнефтегаза» попытался оспорить решение военного комиссариата о призыве на военную службу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Суд ХМАО признал за военкоматами право призывать на службу граждан, которым предприятие оформило бронь от мобилизации. С такой формулировкой окружной орган правосудия отклонил повторную попытку работника «Сургутнефтегаза» Сергея Вахрамеева оспорить решение военного комиссариата о его призыве на военную службу.

«Истец обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить решение призывной комиссии о призыве его на военную службу по мобилизации, но судебная коллегия соглашается с выводами суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Согласно пункту пять „Методических рекомендаций по бронированию граждан РФ“, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — указано в документах суда.

В первый раз сотрудник «Сургутнефтегаза» подал в суд на призывную комиссию Сургута после получения повестки из военкомата. Он пояснил, что имеет право на отсрочку по состоянию здоровья и бронь от предприятия. Городской суд признал действия комиссариата правомерными, поскольку медицинские документы подтвердили, что нефтяник годен к службе, а брони на него в документах военкомата не было — предприятие не выполнило указанные в методических указаниях по бронированию требования. Поданная в окружную инстанцию апелляция дала такой же результат: судебная комиссия признала действия военкомата и решение суда первой инстанции правомерными.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания в ХМАО собирает военные билеты сотрудников. Отделу кадров понадобились документы для бронирования персонала «на случай мобилизации».