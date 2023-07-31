31 июля 2023

Летевший в Екатеринбург самолет сел в Уфе из-за ребенка, которому стало плохо

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, салон самолета, авиа пассажиры, эконом к
Одному из детей на рейсе Сочи — Екатеринбург стало плохо во время полета Фото:

Больным пассажиром, из-за которого самолет авиакомпании Smartavia сообщением Сочи — Екатеринбург внепланово сел в Уфе, оказался ребенок. Ему стало плохо, поэтому командир воздушного судна принял решение сделать промежуточную посадку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Ночью 1 августа во время выполнения регулярного рейса по маршруту Екатеринбург — Сочи на борту самолета почувствовал себя плохо один из пассажиров — ребенок, который летел вместе со своими родителями. Командир воздушного судна принял решение совершить промежуточную посадку на запасном аэродроме — в Уфе», — рассказали в авиакомпании.

Ребенок не смог продолжить полет, вместе с родителями он остался в Уфе. Самолет же через 43 минуты отправился в Екатеринбург. Пассажиры все это время не покидали борт. Инцидент произошел ночью 1 августа.

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Больным пассажиром, из-за которого самолет авиакомпании Smartavia сообщением Сочи — Екатеринбург внепланово сел в Уфе, оказался ребенок. Ему стало плохо, поэтому командир воздушного судна принял решение сделать промежуточную посадку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Ночью 1 августа во время выполнения регулярного рейса по маршруту Екатеринбург — Сочи на борту самолета почувствовал себя плохо один из пассажиров — ребенок, который летел вместе со своими родителями. Командир воздушного судна принял решение совершить промежуточную посадку на запасном аэродроме — в Уфе», — рассказали в авиакомпании. Ребенок не смог продолжить полет, вместе с родителями он остался в Уфе. Самолет же через 43 минуты отправился в Екатеринбург. Пассажиры все это время не покидали борт. Инцидент произошел ночью 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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